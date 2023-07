Google ক্যালেন্ডার পেশাদার এবং স্বাধীন কর্মীদের মান-সংযোজন ক্ষমতা অফার করে, তাদের সরাসরি প্ল্যাটফর্মেই অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য সময় নির্ধারণ এবং অর্থপ্রদান করতে সক্ষম করে। এই উদ্ভাবনী বৈশিষ্ট্যটি অনুশীলনকারীদের জন্য একটি সম্ভাব্য গেম-চেঞ্জার, যেমন থেরাপিস্ট বা টিউটর, যারা একটি সময়-ভিত্তিক পরিষেবা মডেলে কাজ করে।

বিখ্যাত পেমেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রোভাইডার Stripe সাথে এই ফিচারটি অ্যাঙ্করিং করা হয়েছে। এটির সুবিধা নিতে, Google ক্যালেন্ডার ব্যবহারকারীদের প্ল্যাটফর্মে তাদের Stripe অ্যাকাউন্ট লিঙ্ক করতে হবে। এখন পর্যন্ত অর্থপ্রদান গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে; প্ল্যাটফর্মের ইউটিলিটির সুযোগ আরও বৃদ্ধি করে।

তার ব্যবহারকারীদের স্বায়ত্তশাসন রক্ষা করে, Google ব্যবহারকারীদের (হয় ব্যক্তি বা কর্মক্ষেত্র প্রশাসকদের) তাদের বাতিলকরণ এবং ফেরত প্রোটোকল ডিজাইন করার অনুমতি দেয়। Google ব্যবহারকারী-কেন্দ্রিক আচরণ বজায় রেখে এই দিকটিতে জড়িত নয়।

তার ব্যবহারকারীদের কাছে ন্যায্য থাকার একটি পদক্ষেপে, Google নিশ্চিত করেছে যে এটি এই পরিষেবার সাথে সংযুক্ত কোনো প্ল্যাটফর্ম চার্জ প্রযোজ্য নয়। এটি কোনও অর্থপ্রদানের তথ্য সংরক্ষণ বা প্রক্রিয়াকরণ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে ব্যবহারকারীর ডেটাকে সুরক্ষিত করে – Stripe দ্বারা পরিচালিত একটি কাজ৷

একটি অফিসিয়াল ব্লগ পোস্টে, Google উল্লেখ করেছে, “প্রথম অর্থপ্রদান সক্ষম করা নো-শো কমিয়ে এবং তাদের ব্যবসাকে আরও প্রসারিত করার মাধ্যমে ছোট আকারের ব্যবসার মালিকদের উপকার করতে পারে। উপরন্তু, এই বৈশিষ্ট্যটি আপনাকে আপনার সময় এবং অর্থপ্রদানগুলিকে একটি দক্ষ এবং জটিল পদ্ধতিতে পরিচালনা করতে সজ্জিত করে।"

টেক জায়ান্ট ঘোষণা করেছে যে এই চাওয়া-পাওয়া বৈশিষ্ট্যটি ধীরে ধীরে বিভিন্ন সাবস্ক্রিপশন ব্যবহারকারীদের কাছে স্থাপন করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, বিজনেস প্লাস, এন্টারপ্রাইজ স্ট্যান্ডার্ড, এন্টারপ্রাইজ প্লাস, এডুকেশন ফান্ডামেন্টালস, এডুকেশন স্ট্যান্ডার্ড, এডুকেশন প্লাস, টিচিং অ্যান্ড লার্নিং আপগ্রেড সংস্করণ, অলাভজনক এবং ওয়ার্কস্পেস ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা আগামী দিনের মধ্যে।

