Google ปฏิทินยกระดับความสามารถที่เพิ่มมูลค่าให้กับมืออาชีพและผู้ทำงานอิสระ โดยทำให้พวกเขากำหนดเวลาและรับการชำระเงินสำหรับการนัดหมายได้โดยตรงบนแพลตฟอร์ม คุณลักษณะที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้เป็นตัวเปลี่ยนเกมที่มีศักยภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เช่น นักบำบัดหรือผู้สอน ซึ่งดำเนินการในรูปแบบการบริการตามเวลา

การยึดคุณลักษณะนี้เป็นความร่วมมือกับ Stripe ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินที่มีชื่อเสียง เพื่อใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ ผู้ใช้ Google ปฏิทินจำเป็นต้องเชื่อมโยงบัญชี Stripe บนแพลตฟอร์ม การยอมรับการชำระเงินมาจนบัดนี้จะเป็นไปได้ เพิ่มขอบเขตของยูทิลิตี้ของแพลตฟอร์มให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

เพื่อรักษาเอกราชของผู้ใช้ Google อนุญาตให้ผู้ใช้ (ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือผู้ดูแลระบบพื้นที่ทำงาน) ออกแบบโปรโตคอลการยกเลิกและคืนเงิน Google ยังคงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ โดยคงไว้ซึ่งพฤติกรรมที่มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง

เพื่อให้ยุติธรรมกับผู้ใช้ Google ยืนยันว่าไม่มีค่าใช้จ่ายแพลตฟอร์มใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับบริการนี้ นอกจากนี้ยังปกป้องข้อมูลผู้ใช้ด้วยการละเว้นจากการจัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลการชำระเงินใด ๆ ซึ่งเป็นงานที่จัดการโดย Stripe

ในบล็อกโพสต์อย่างเป็นทางการ Google ระบุว่า “การเปิดใช้งานการชำระเงินล่วงหน้าจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กโดยลดการไม่แสดงตัวและขยายธุรกิจของพวกเขาเพิ่มเติม นอกจากนี้ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณจัดการเวลาและการชำระเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซับซ้อน”

ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีประกาศว่าฟีเจอร์ที่เป็นที่ต้องการนี้จะค่อยๆ นำไปใช้กับผู้ใช้ที่สมัครรับข้อมูลต่างๆ ซึ่งรวมถึงผู้ที่มี Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, รุ่น Teaching and Learning Upgrade, Nonprofits และแผนบัญชี Workspace Individual ภายในไม่กี่วันข้างหน้า

