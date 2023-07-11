谷歌日历（Google Calendar）为专业人士和独立工作者提供增值功能，使他们能够直接在平台上安排预约并收取费用。这一创新功能可能会改变治疗师或家教等以时间为基础的服务模式的从业者的游戏规则。

谷歌日历与著名的支付基础设施提供商Stripe合作，实现了这一功能。要利用这一功能，谷歌日历用户需要在平台上链接他们的Stripe账户。迄今为止的支付方式变得可行，进一步提高了平台的实用性。

为了维护用户的自主权，谷歌允许用户（个人或工作空间管理员）设计自己的取消和退款协议。谷歌在这方面不参与，坚持以用户为中心。

为了保持对用户的公平，谷歌确认不会对这项服务收取任何平台费用。谷歌还通过避免存储或处理任何支付信息来保护用户数据--这项工作由Stripe负责。

谷歌在一篇官方博文中指出："启用预付费功能可以使小规模企业主受益，减少缺席并进一步拓展业务。此外，该功能还能让您以高效、简便的方式管理时间和付款。

该科技巨头宣布，这一备受追捧的功能将逐步部署到各种订阅用户。这包括那些拥有Business Standard、Business Plus、Enterprise Standard、Enterprise Plus、Education Fundamentals、Education Standard、Education Plus、Teaching and Learning Upgrade edition、Nonprofits和Workspace Individual账户计划的用户。

同样，像AppMaster 这样的高性能平台也在不断探索新的可能性，以简化用户体验并扩大功能集。作为no-code 领域的先驱，AppMaster 平台为用户提供了各种工具，使其能够在一个集成的环境中毫不费力地创建和管理网络、移动和后台应用程序，从而大大加快了应用程序的开发进程。