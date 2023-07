Google Calendar da un paso adelante ofreciendo funciones de valor añadido a profesionales y trabajadores independientes, permitiéndoles programar y recibir pagos por citas directamente en la propia plataforma. Esta innovadora función puede cambiar las reglas del juego para los profesionales, como terapeutas o tutores, que trabajan con un modelo de servicio basado en el tiempo.

Esta función se basa en la colaboración con el prestigioso proveedor de infraestructuras de pago Stripe. Para aprovecharla, los usuarios de Google Calendar deben vincular su cuenta de Stripe a la plataforma. De este modo, la aceptación de pagos se convierte en viable, lo que aumenta aún más el alcance de la utilidad de la plataforma.

Preservando la autonomía de sus usuarios, Google permite a los usuarios (ya sean particulares o administradores de espacios de trabajo) diseñar sus protocolos de cancelación y reembolso. Google no interviene en este aspecto y mantiene una actitud centrada en el usuario.

Para ser justos con sus usuarios, Google ha confirmado que no aplica ningún cargo de plataforma vinculado a este servicio. También protege los datos de los usuarios al abstenerse de almacenar o procesar cualquier información de pago, una tarea de la que se encarga Stripe.

En una entrada del blog oficial, Google señalaba: "Permitir el pago por adelantado puede beneficiar a los propietarios de pequeños negocios al reducir las ausencias y ampliar su negocio. Además, esta función les permite gestionar su tiempo y sus pagos de forma eficiente y sin complicaciones".

El gigante tecnológico ha anunciado que esta característica tan solicitada se desplegará gradualmente entre varios usuarios de suscripciones. Esto incluye a aquellos con planes de cuenta Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, la edición Teaching and Learning Upgrade, Nonprofits y Workspace Individual en los próximos días.

