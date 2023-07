Google Calendar bietet Freiberuflern und Selbstständigen zusätzliche Funktionen, die es ihnen ermöglichen, Termine direkt auf der Plattform zu vereinbaren und Zahlungen dafür zu erhalten. Diese innovative Funktion ist ein potenzieller Wendepunkt für Therapeuten oder Nachhilfelehrer, die nach einem zeitbasierten Dienstleistungsmodell arbeiten.

Hinter dieser Funktion steht eine Zusammenarbeit mit dem renommierten Zahlungsinfrastrukturanbieter Stripe. Um die Vorteile dieser Funktion zu nutzen, müssen die Nutzer von Google Calendar ihr Stripe-Konto mit der Plattform verknüpfen. Damit wird die bisherige Zahlungsakzeptanz möglich, was den Nutzen der Plattform weiter erhöht.

Unter Wahrung der Autonomie seiner Nutzer erlaubt Google den Nutzern (entweder Einzelpersonen oder Arbeitsbereichsadministratoren), ihre Stornierungs- und Erstattungsprotokolle zu gestalten. Google bleibt in diesem Aspekt unbeteiligt und behält eine nutzerzentrierte Haltung bei.

Um seinen Nutzern gegenüber fair zu bleiben, hat Google bestätigt, dass es keine mit diesem Dienst verbundenen Plattformgebühren erhebt. Außerdem schützt es die Nutzerdaten, indem es keine Zahlungsinformationen speichert oder verarbeitet - eine Aufgabe, die von Stripe übernommen wird.

In einem offiziellen Blog-Beitrag erklärte Google: "Die Möglichkeit, im Voraus zu bezahlen, kann für Kleinunternehmer von Vorteil sein, da sie so weniger Termine nicht wahrnehmen und ihr Geschäft weiter ausbauen können. Außerdem ermöglicht diese Funktion ein effizientes und unkompliziertes Zeit- und Zahlungsmanagement."

Der Tech-Gigant kündigte an, dass diese begehrte Funktion schrittweise für verschiedene Abonnement-Nutzer eingeführt wird. Dazu gehören die Abonnements Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade Edition, Nonprofits und Workspace Individual in den nächsten Tagen.

