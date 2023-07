Google Agenda propose des fonctionnalités à valeur ajoutée aux professionnels et aux travailleurs indépendants, en leur permettant de planifier et de recevoir des paiements pour des rendez-vous directement sur la plateforme elle-même. Cette fonctionnalité innovante est susceptible de changer la donne pour les praticiens, tels que les thérapeutes ou les professeurs particuliers, qui fonctionnent selon un modèle de service basé sur le temps.

Cette fonctionnalité est le fruit d'une collaboration avec Stripe, fournisseur renommé d'infrastructures de paiement. Pour en profiter, les utilisateurs de Google Agenda doivent relier leur compte Stripe à la plateforme. L'acceptation de paiements jusqu'alors possibles devient viable, ce qui accroît encore la portée de l'utilité de la plateforme.

Préservant l'autonomie de ses utilisateurs, Google permet aux utilisateurs (particuliers ou administrateurs d'espaces de travail) de concevoir leurs protocoles d'annulation et de remboursement. Google ne s'implique pas dans cet aspect et reste centré sur l'utilisateur.

Dans un souci d'équité envers ses utilisateurs, Google a confirmé qu'il n'appliquait pas de frais de plateforme liés à ce service. Il protège également les données des utilisateurs en s'abstenant de stocker ou de traiter toute information de paiement - une tâche prise en charge par Stripe.

Dans un billet de blog officiel, Google note : "Permettre le paiement à l'avance peut être bénéfique aux propriétaires de petites entreprises en réduisant le nombre d'absences et en développant leur activité. En outre, cette fonctionnalité vous permet de gérer votre temps et vos paiements de manière efficace et simple".

Le géant de la technologie a annoncé que cette fonctionnalité tant attendue serait progressivement déployée pour les différents utilisateurs d'abonnements. Il s'agit notamment des utilisateurs des abonnements Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade edition, Nonprofits et Workspace Individual dans les jours à venir.

