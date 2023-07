Google Calendar предлагает дополнительные возможности для профессионалов и независимых работников, позволяя им планировать и получать оплату за встречи непосредственно на самой платформе. Эта инновационная функция является потенциальной переломной для таких практикующих специалистов, как терапевты или репетиторы, которые работают по модели предоставления услуг, основанной на времени.

В основе этой функции лежит сотрудничество с известным поставщиком платежной инфраструктуры Stripe. Чтобы воспользоваться этой возможностью, пользователям Google Calendar необходимо привязать к платформе свой аккаунт Stripe. Таким образом, становится возможным прием платежей, что еще больше расширяет возможности платформы.

Сохраняя автономию пользователей, Google позволяет им (как частным лицам, так и администраторам рабочих пространств) разрабатывать свои протоколы отмены и возврата платежей. Google не вмешивается в этот аспект, ориентируясь на пользователя.

Стремясь к справедливости по отношению к пользователям, компания Google подтвердила, что не взимает платы за пользование платформой, связанной с этой услугой. Кроме того, компания защищает данные пользователей, воздерживаясь от хранения и обработки платежной информации - этой задачей занимается компания Stripe.

В своем официальном блоге Google отметил: "Возможность предварительной оплаты может принести пользу владельцам малого бизнеса, сократив количество неявок и расширив их бизнес. Кроме того, эта функция позволяет эффективно и просто управлять своим временем и платежами".

Технологический гигант объявил, что эта востребованная функция будет постепенно внедряться для различных пользователей подписки. В частности, в ближайшие дни она будет доступна пользователям тарифных планов Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade edition, Nonprofits и Workspace Individual.

Аналогичным образом, такие высокопроизводительные платформы, как AppMaster, постоянно исследуют новые возможности для оптимизации работы пользователей и расширения набора функций. Являясь пионером в области no-code, платформа AppMaster предоставляет своим пользователям различные инструменты для создания и управления веб-приложениями, мобильными и внутренними приложениями в интегрированной среде, что значительно ускоряет процесс разработки приложений.