Kalendarz Google rozszerza możliwości oferowania wartości dodanej profesjonalistom i niezależnym pracownikom, umożliwiając im planowanie i otrzymywanie płatności za spotkania bezpośrednio na samej platformie. Ta innowacyjna funkcja jest potencjalnym przełomem dla praktyków, takich jak terapeuci lub korepetytorzy, którzy działają w modelu usług opartych na czasie.

Funkcja ta opiera się na współpracy z renomowanym dostawcą infrastruktury płatniczej, firmą Stripe. Aby z niej skorzystać, użytkownicy Kalendarza Google muszą połączyć swoje konto Stripe na platformie. Dotychczasowa akceptacja płatności staje się opłacalna; dodatkowo zwiększając zakres użyteczności platformy.

Zachowując autonomię swoich użytkowników, Google pozwala użytkownikom (zarówno osobom fizycznym, jak i administratorom przestrzeni roboczej) zaprojektować własne protokoły anulowania i zwrotu pieniędzy. Google pozostaje niezaangażowany w ten aspekt, zachowując postawę zorientowaną na użytkownika.

Aby zachować uczciwość wobec użytkowników, Google potwierdziło, że nie stosuje żadnych opłat platformowych związanych z tą usługą. Chroni również dane użytkowników, powstrzymując się od przechowywania lub przetwarzania jakichkolwiek informacji o płatnościach - zadaniem tym zajmuje się Stripe.

W oficjalnym poście na blogu Google zauważyło: "Umożliwienie płatności z góry może przynieść korzyści właścicielom małych firm, zmniejszając liczbę nieobecności i rozwijając ich działalność. Ponadto funkcja ta umożliwia zarządzanie czasem i płatnościami w wydajny i nieskomplikowany sposób".

Gigant technologiczny ogłosił, że ta pożądana funkcja będzie stopniowo wdrażana u różnych użytkowników subskrypcji. Obejmuje to osoby z planami kont Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade edition, Nonprofits i Workspace Individual w nadchodzących dniach.

