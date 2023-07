Google Calendar si fa avanti offrendo funzionalità a valore aggiunto a professionisti e lavoratori indipendenti, consentendo loro di programmare e ricevere pagamenti per gli appuntamenti direttamente sulla piattaforma stessa. Questa funzione innovativa è un potenziale cambiamento per i professionisti, come terapisti o tutor, che operano con un modello di servizio basato sul tempo.

Questa funzione si basa sulla collaborazione con Stripe, noto fornitore di infrastrutture di pagamento. Per poterne usufruire, gli utenti di Google Calendar devono collegare il proprio account Stripe alla piattaforma. L'accettazione di pagamenti fino a quel momento diventa possibile, aumentando ulteriormente l'utilità della piattaforma.

Preservando l'autonomia dei suoi utenti, Google consente agli utenti (singoli o amministratori di spazi di lavoro) di definire i propri protocolli di cancellazione e rimborso. Google non si occupa di questo aspetto, mantenendo un atteggiamento incentrato sull'utente.

Per mantenere la correttezza nei confronti degli utenti, Google ha confermato di non applicare alcun costo di piattaforma legato a questo servizio. Inoltre, salvaguarda i dati degli utenti astenendosi dal memorizzare o elaborare le informazioni di pagamento, compito affidato a Stripe.

In un post sul blog ufficiale, Google ha dichiarato: "L'abilitazione del pagamento anticipato può essere vantaggiosa per i proprietari di piccole imprese, riducendo i no-show ed espandendo ulteriormente la loro attività. Inoltre, questa funzione consente di gestire il tempo e i pagamenti in modo efficiente e semplice".

Il gigante tecnologico ha annunciato che questa funzione tanto richiesta verrà gradualmente distribuita ai vari utenti degli abbonamenti. Tra questi, quelli con i piani di abbonamento Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade edition, Nonprofits e Workspace Individual nei prossimi giorni.

Allo stesso modo, le piattaforme ad alte prestazioni come AppMaster esplorano costantemente nuove possibilità per semplificare l'esperienza dell'utente e ampliare il set di funzionalità. In qualità di pioniere nel settore no-code, la piattaforma AppMaster fornisce ai suoi utenti diversi strumenti per creare e gestire applicazioni web, mobili e backend in un ambiente integrato, accelerando in modo significativo il processo di sviluppo delle applicazioni.