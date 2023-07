Google कैलेंडर पेशेवरों और स्वतंत्र श्रमिकों को मूल्यवर्धित क्षमताओं की पेशकश कर रहा है, जिससे वे सीधे प्लेटफ़ॉर्म पर नियुक्तियों के लिए भुगतान शेड्यूल करने और प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। यह नवोन्मेषी सुविधा चिकित्सकों या ट्यूटर्स जैसे चिकित्सकों के लिए एक संभावित गेम-चेंजर है, जो समय-आधारित सेवा मॉडल पर काम करते हैं।

इस सुविधा की एंकरिंग प्रसिद्ध भुगतान अवसंरचना प्रदाता, Stripe के साथ एक सहयोग है। इसका लाभ उठाने के लिए, Google कैलेंडर उपयोगकर्ताओं को अपने Stripe खाते को प्लेटफ़ॉर्म पर लिंक करना होगा। अब तक भुगतान स्वीकृति व्यवहार्य हो गई है; प्लेटफ़ॉर्म की उपयोगिता के दायरे को और बढ़ाना।

अपने उपयोगकर्ताओं की स्वायत्तता को संरक्षित करते हुए, Google उपयोगकर्ताओं (या तो व्यक्तियों या कार्यस्थल प्रशासकों) को उनके रद्दीकरण और धनवापसी प्रोटोकॉल को डिजाइन करने की अनुमति देता है। उपयोगकर्ता-केंद्रित व्यवहार बनाए रखते हुए, Google इस पहलू में शामिल नहीं है।

अपने उपयोगकर्ताओं के प्रति निष्पक्ष रहने के लिए, Google ने पुष्टि की कि वह इस सेवा से जुड़ा कोई प्लेटफ़ॉर्म शुल्क लागू नहीं करता है। यह किसी भी भुगतान जानकारी को संग्रहीत या संसाधित करने से रोककर उपयोगकर्ता डेटा की सुरक्षा भी करता है - यह कार्य Stripe द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

एक आधिकारिक ब्लॉग पोस्ट में, Google ने कहा, “पहले से भुगतान सक्षम करने से छोटे पैमाने के व्यवसाय मालिकों को नो-शो कम करने और अपने व्यवसाय को और अधिक विस्तारित करने से लाभ हो सकता है। इसके अतिरिक्त, यह सुविधा आपको अपने समय और भुगतान को कुशल और सरल तरीके से प्रबंधित करने में सक्षम बनाती है।

तकनीकी दिग्गज ने घोषणा की कि इस लोकप्रिय सुविधा को धीरे-धीरे विभिन्न सदस्यता उपयोगकर्ताओं के लिए तैनात किया जाएगा। इसमें आने वाले दिनों में बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस प्लस, एंटरप्राइज स्टैंडर्ड, एंटरप्राइज प्लस, एजुकेशन फंडामेंटल्स, एजुकेशन स्टैंडर्ड, एजुकेशन प्लस, टीचिंग एंड लर्निंग अपग्रेड संस्करण, गैर-लाभकारी और वर्कस्पेस व्यक्तिगत खाता योजनाएं शामिल हैं।

