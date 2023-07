Google 캘린더는 전문가 및 독립 작업자에게 부가 가치 기능을 제공하여 플랫폼 자체에서 직접 약속을 예약하고 결제를 받을 수 있도록 합니다. 이 혁신적인 기능은 시간 기반 서비스 모델로 작업하는 치료사 또는 튜터와 같은 실무자에게 잠재적인 게임 체인저입니다.

이 기능을 고정하는 것은 유명한 결제 인프라 제공업체인 Stripe 과의 협력입니다. 이를 활용하려면 Google 캘린더 사용자는 플랫폼에서 Stripe 계정을 연결해야 합니다. 지금까지 지불 수락이 가능해졌습니다. 플랫폼의 유틸리티 범위를 더욱 강화합니다.

사용자의 자율성을 유지하기 위해 Google은 사용자(개인 또는 작업공간 관리자)가 취소 및 환불 프로토콜을 설계할 수 있도록 허용합니다. Google은 이 측면에 관여하지 않고 사용자 중심적인 태도를 유지합니다.

사용자에게 공정성을 유지하기 위해 Google은 이 서비스와 관련된 플랫폼 요금을 적용하지 않는다고 확인했습니다. 또한 Stripe 에서 처리하는 결제 정보 저장 또는 처리를 삼가하여 사용자 데이터를 보호합니다.

구글은 공식 블로그 포스트에서 “선결제를 가능하게 하면 노쇼를 줄이고 사업을 더 확장함으로써 소상공인에게 도움이 될 수 있다. 또한 이 기능을 사용하면 효율적이고 복잡하지 않은 방식으로 시간과 결제를 관리할 수 있습니다.”

거대 기술 기업은 이 인기 있는 기능이 다양한 구독 사용자에게 점진적으로 배포될 것이라고 발표했습니다. 여기에는 Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade 에디션, Nonprofits, Workspace Individual 계정 요금제를 사용 중인 사용자가 포함됩니다.

