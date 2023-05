Otomasyon platformu IFTTT Google Assistant kullanıcılarına sesli asistanla mevcut entegrasyonunun, Google yaklaşan güncellemeleri nedeniyle ay sonunda çalışmayı durduracağını bildirdi. Kullanıcıların uygulamalarını manuel olarak güncellemesi ve IFTTT yeniden bağlaması gerekirken, bazı özellikler en azından geçici olarak tamamen kaldırılacak.

If This Then That'in kısaltması olan IFTTT, birkaç yıldır otomatik rutinleri ve Google Assistant ile uygulama entegrasyonunu kolaylaştırdı. Platform, etkileşimleri kolaylaştırmak ve akıllı ev cihazlarını kontrol etmek için çok sayıda iş akışı ve tetikleyici geliştirdi. Ancak bu özellikler 31 Ağustos'ta kullanımdan kalkacak. IFTTT Google Assistant hizmetlerinin yeni bir sürümünü zaten oluşturmuş olsa da, güncellemelerin ardından yeni sisteme otomatik geçiş olmadığı için kullanıcıların bunları manuel olarak etkinleştirmesi gerekecek.

Yeni kuruluma ek olarak, bazı özelliklerin etkinleştirilmesi artık daha karmaşıkken, diğerleri kullanılamaz hale gelecek. Örneğin, yerel Google Assistant denetimlerine benzeyen özel komutlar artık ek bir tetikleyici gerektirecektir. IFTTT'nin örneği, OK Google, Blink the Lights'tan OK Google, Blink the Lights'a bir değişikliği gösterir. IFTTT web sitesinde veya mobil uygulamalarında bulunan kimlik doğrulama yöntemi, mobil cihazlarla sınırlı olacaktır ve Google Home App Google ile Çalışır bölümü aracılığıyla etkinleştirilmelidir.

IFTTT'nin geliştiricilerden özür dilediği birkaç özellik tamamen ortadan kalkacak. Şirket, yaptığı duyuruda mevcut özelliklerin yeniden oluşturulması hakkında ayrıntılar verdi ve hatta kaybolan özelliklerin nasıl kopyalanacağını açıkladı. Alexa veya diğer sesli asistanları kullanan IFTTT yetenekleri.

IFTTT, Maalesef, kullanıcılar tarafından IFTTT aracılığıyla ayarlanan tetikleyici ifadelere özel Google Asistan yanıtlarının artık desteklenmediğini belirtti. Değişken girişe izin veren mevcut Google Asistan tetikleyicileri (ör. Sayı ile bir cümle söyleyin) artık desteklenmeyecektir. Şirket ayrıca yaklaşan değişikliklerden kaynaklanan herhangi bir rahatsızlıktan dolayı üzüntüsünü dile getirdi.

Google IFTTT bu şekilde etkileyen bir güncellemeyi uygulamanın gerekçesinden açıkça bahsetmedi. Ancak IFTTT'nin yaptığı açıklama Made by Google'ın sorumlu olabileceğini düşündürüyor. IFTTT Google son yıllarda giderek daha fazla doğrudan entegre ettiği akıllı ev cihazlarının kurulumu ve benimsenmesi konusunda kullanıcılara yardımcı olma konusunda çok önemli bir rol oynadı. Sonuç olarak, IFTTT'nin zorlukları, Google planlarının istenmeyen bir sonucu olabilir.

Geliştiriciler, IFTTT baltalamanın güncellemenin birincil hedefi olabileceğine dair rahatsızlıklarını, hayal kırıklıklarını ve hatta şüphelerini dile getirdiler. Google Assistant Google Developer Expert (GDE) ve Two Voice Devs podcast'in ortak sunucusu Allen Firstenburg'un gösterdiği gibi, birçok geliştirici sorun için Made by Google'ı suçluyor.

