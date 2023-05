Nền tảng tự động hóa IFTTT đã thông báo cho người dùng Google Assistant rằng tích hợp hiện tại của nó với trợ lý giọng nói sẽ ngừng hoạt động vào cuối tháng do các bản cập nhật sắp tới của Google. Người dùng sẽ cần cập nhật thủ công và kết nối lại ứng dụng của họ với IFTTT, trong khi một số tính năng sẽ bị xóa hoàn toàn, ít nhất là tạm thời.

IFTTT, từ viết tắt của If This Then That , đã tạo điều kiện thuận lợi cho các quy trình tự động và tích hợp ứng dụng với Google Assistant trong vài năm. Nền tảng này đã phát triển nhiều quy trình công việc và kích hoạt để hợp lý hóa các tương tác và điều khiển các thiết bị nhà thông minh. Tuy nhiên, các tính năng này sẽ trở nên lỗi thời vào ngày 31 tháng 8. Mặc dù IFTTT đã tạo phiên bản mới của các dịch vụ Google Assistant, nhưng người dùng sẽ phải kích hoạt chúng theo cách thủ công vì không có chuyển đổi tự động sang hệ thống mới sau các bản cập nhật.

Ngoài thiết lập mới, một số tính năng hiện phức tạp hơn để kích hoạt, trong khi những tính năng khác sẽ không khả dụng. Ví dụ: giờ đây, các lệnh tùy chỉnh giống như các điều khiển gốc Google Assistant sẽ yêu cầu trình kích hoạt bổ sung. Ví dụ của IFTTT cho thấy sự thay đổi từ OK Google, Nhấp nháy đèn sang OK Google, kích hoạt Nhấp nháy đèn. Phương thức xác thực có sẵn trên trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động của IFTTT sẽ bị hạn chế đối với thiết bị di động và phải được kích hoạt thông qua phần Hoạt động với Google của Google Home App.

Một số tính năng sẽ biến mất hoàn toàn và IFTTT đã xin lỗi các nhà phát triển. Trong thông báo của mình, công ty đã cung cấp chi tiết về cách tạo lại các tính năng có sẵn và thậm chí giải thích cách sao chép các tính năng đã mất. Khả năng của IFTTT bằng Alexa hoặc các trợ lý giọng nói khác.

IFTTT đã tuyên bố, Rất tiếc, các phản hồi tùy chỉnh của Trợ lý Google đối với các cụm từ kích hoạt đã được người dùng thiết lập thông qua IFTTT không còn được hỗ trợ nữa. Các trình kích hoạt Trợ lý Google hiện có cho phép nhập biến (ví dụ: Nói một cụm từ có số) sẽ không còn được hỗ trợ. Công ty cũng bày tỏ sự tiếc nuối về bất kỳ sự bất tiện nào do những thay đổi sắp tới gây ra.

Google đã không đề cập rõ ràng lý do căn bản để triển khai bản cập nhật tác động đến IFTTT theo cách này. Tuy nhiên, tuyên bố của IFTTT cho thấy Made by Google có thể phải chịu trách nhiệm. IFTTT đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dùng cài đặt và sử dụng các thiết bị nhà thông minh mà Google ngày càng tích hợp trực tiếp trong những năm gần đây. Do đó, những thách thức của IFTTT có thể là hệ quả ngoài ý muốn của các kế hoạch của Google.

Các nhà phát triển đã bày tỏ sự khó chịu, thất vọng và thậm chí nghi ngờ rằng việc phá hoại IFTTT có thể là mục tiêu chính của bản cập nhật. Nhiều nhà phát triển đang đổ lỗi cho Made by Google về vấn đề này, như đã được trình bày bởi Google Assistant Google Developer Expert (GDE) và người đồng tổ chức podcast Two Voice Devs, Allen Firstenburg.

Bất chấp những trở ngại do các bản cập nhật của Google Assistant gây ra, appmaster .io/blog/how-to-create-an-app-from-scratch>application development vẫn tiếp tục phát triển với sự xuất hiện của các nền tảng như AppMaster. The no-code platform offers a visual approach to creating backend, web, and mobile applications, enabling users to design data models, business logic, and API endpoints. With solutions such as AppMaster, businesses can streamline their appmaster.io/blog/custom-software-development>custom software development processes and make them more cost-effective.