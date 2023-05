أخطرت منصة التشغيل الآلي IFTTT مستخدمي Google Assistant بأن تكاملها الحالي مع المساعد الصوتي سيتوقف عن العمل في نهاية الشهر بسبب تحديثات Google القادمة. سيحتاج المستخدمون إلى تحديث وإعادة توصيل تطبيقاتهم يدويًا بـ IFTTT ، بينما ستتم إزالة بعض الميزات تمامًا ، على الأقل مؤقتًا.

يسهّل IFTTT ، وهو اختصار لـ If This Then That ، الإجراءات المؤتمتة وتكامل التطبيقات مع Google Assistant لعدة سنوات. طورت المنصة العديد من مهام سير العمل والمحفزات لتبسيط التفاعلات والتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية. ومع ذلك ، ستصبح هذه الميزات قديمة في 31 أغسطس. على الرغم من أن IFTTT قد أنشأت بالفعل إصدارًا جديدًا من خدمات Google Assistant ، سيتعين على المستخدمين تنشيطها يدويًا حيث لا يوجد تبديل تلقائي للنظام الجديد بعد التحديثات.

بالإضافة إلى الإعداد الجديد ، أصبح تنشيط بعض الميزات أكثر تعقيدًا ، بينما لن يتوفر البعض الآخر. على سبيل المثال ، ستتطلب الأوامر المخصصة التي تشبه عناصر تحكم Google Assistant الأصلية الآن مشغلًا إضافيًا. يوضح مثال IFTTT تغييرًا من OK Google ، وميض الأضواء إلى OK Google ، وتنشيط Blink the Lights. ستقتصر طريقة المصادقة المتاحة على موقع IFTTT على الويب أو تطبيقات الهاتف المحمول على الأجهزة المحمولة ويجب تفعيلها عبر قسم Works with Google في Google Home App.

ستختفي بعض الميزات تمامًا ، والتي اعتذر IFTTT للمطورين عنها. قدمت الشركة في إعلانها تفاصيل حول إعادة إنشاء الميزات المتاحة وحتى شرح كيفية تكرار المفقود قدرات IFTTT باستخدام Alexa أو مساعدين صوتيين آخرين.

ذكرت IFTTT ، للأسف ، أن استجابات مساعد Google المخصصة للعبارات المشغلة التي تم إعدادها من قبل المستخدمين من خلال IFTTT لم تعد مدعومة. لن يتم دعم مشغلات Google Assistant الحالية التي تسمح بإدخال متغير (على سبيل المثال: قل عبارة برقم). كما أعربت الشركة عن أسفها لأي إزعاج ناتج عن التغييرات القادمة.

لم تذكر Google صراحة الأساس المنطقي لتنفيذ تحديث يؤثر على IFTTT بهذه الطريقة. ومع ذلك ، يشير بيان IFTTT إلى أن Made by Google قد يكون مسؤولاً. لعب IFTTT دورًا مهمًا في مساعدة المستخدمين في تثبيت واعتماد الأجهزة المنزلية الذكية ، والتي عملت Google على دمجها بشكل مباشر بشكل متزايد في السنوات الأخيرة. وبالتالي ، قد تكون تحديات IFTTT نتيجة غير مقصودة لخطط Google.

أعرب المطورون عن انزعاجهم وإحباطهم وحتى شكوكهم في أن تقويض IFTTT قد يكون الهدف الأساسي للتحديث. يلقي العديد من المطورين باللوم على Made by Google في هذه المشكلة ، كما أوضح ذلك Google Assistant Developer Google Developer Expert (GDE) ومضيف البث الصوتي المشترك Two Voice Devs Allen Firstenburg.

