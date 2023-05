자동화 플랫폼 IFTTT는 Google Assistant 사용자에게 Google 의 예정된 업데이트로 인해 음성 어시스턴트와의 기존 통합 기능이 이달 말에 중단될 것이라고 알렸습니다. 사용자는 앱을 수동으로 업데이트하고 IFTTT 에 다시 연결해야 하지만 일부 기능은 적어도 일시적으로 완전히 제거됩니다.

If This Then That 의 약어인 IFTTT는 몇 년 동안 자동화된 루틴 및 Google Assistant 와의 앱 통합을 촉진했습니다. 이 플랫폼은 상호 작용을 간소화하고 스마트 홈 장치를 제어하기 위해 수많은 워크플로우와 트리거를 개발했습니다. 그러나 이러한 기능은 8월 31일부터 사용되지 않습니다. IFTTT 이미 Google Assistant 서비스의 새 버전을 만들었지만 업데이트 후 새 시스템으로 자동 전환되지 않으므로 사용자가 수동으로 활성화해야 합니다.

새로운 설정 외에도 이제 일부 기능은 활성화하기가 더 복잡해지고 다른 기능은 사용할 수 없게 됩니다. 예를 들어 기본 Google Assistant 컨트롤과 유사한 사용자 지정 명령에는 이제 추가 트리거가 필요합니다. IFTTT의 예는 OK Google, Blink the Lights에서 OK Google, Blink the Lights 활성화로의 변경 사항을 보여줍니다. IFTTT 의 웹사이트 또는 모바일 앱에서 사용할 수 있는 인증 방법은 모바일 장치로 제한되며 Google Home App 의 Works with Google 섹션을 통해 활성화해야 합니다.

IFTTT가 개발자들에게 사과한 몇 가지 기능이 완전히 사라질 것입니다. 발표에서 회사는 사용 가능한 기능을 다시 만드는 방법에 대한 세부 정보를 제공하고 손실된 기능을 복제하는 방법까지 설명했습니다. Alexa 또는 기타 음성 도우미를 사용하는 IFTTT 기능.

IFTTT는 안타깝게도 IFTTT를 통해 사용자가 설정한 트리거 문구에 대한 사용자 지정 Google 어시스턴트 응답이 더 이상 지원되지 않는다고 말했습니다. 가변 입력을 허용하는 기존 Google 어시스턴트 트리거(예: 숫자와 함께 문구 말하기)는 더 이상 지원되지 않습니다. 회사는 또한 다가오는 변경으로 인해 불편을 끼쳐 드린 점에 대해 유감을 표명했습니다.

Google 이러한 방식으로 IFTTT 영향을 미치는 업데이트를 구현하는 근거를 명시적으로 언급하지 않았습니다. 그러나 IFTTT의 진술은 Made by Google이 책임을 질 수 있음을 시사합니다. IFTTT Google 최근 몇 년 동안 직접 통합하는 스마트 홈 기기의 설치 및 채택을 지원하는 데 중요한 역할을 했습니다. 결과적으로 IFTTT의 문제는 Google 계획의 의도하지 않은 결과일 수 있습니다.

개발자들은 IFTTT 훼손하는 것이 업데이트의 주요 목표일 수 있다는 성가심, 좌절감, 심지어 의구심을 표명했습니다. Google Assistant Google Developer Expert(GDE)와 Two Voice Devs 팟캐스트 공동 진행자인 Allen Firstenburg가 시연한 것처럼 많은 개발자들이 이 문제에 대해 Made by Google을 비난하고 있습니다.

