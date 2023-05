自動化プラットフォーム IFTTT は、Google の今後のアップデートにより、音声アシスタントとの既存の統合が月末に機能しなくなることをGoogle Google Assistantユーザーに通知しました。ユーザーはアプリを手動で更新してIFTTTに再接続する必要がありますが、一部の機能は少なくとも一時的に完全に削除されます。

If This Then Thatの頭字語である IFTTT は、自動化されたルーチンとGoogle Assistantとのアプリの統合を数年間促進してきました。このプラットフォームは、インタラクションを合理化し、スマート ホーム デバイスを制御するための多数のワークフローとトリガーを開発しました。ただし、これらの機能は 8 月 31 日に廃止されます。IFTTT IFTTT Google Assistantサービスの新しいバージョンを既に作成していますが、更新後の新しいシステムへの自動切り替えがないため、ユーザーは手動でそれらを有効にする必要があります。

新しいセットアップに加えて、一部の機能は有効にするのがより複雑になり、他の機能は使用できなくなります。たとえば、ネイティブのGoogle Assistantコントロールに似たカスタム コマンドには、追加のトリガーが必要になります。 IFTTT の例では、OK Google、Blink the Lights から OK Google、Blink the Lights の有効化への変更を示しています。 IFTTTの Web サイトまたはモバイル アプリで利用できる認証方法はモバイル デバイスに限定され、 Google Home AppのWorks with Googleセクションから有効にする必要があります。

いくつかの機能は完全になくなりますが、IFTTT は開発者に謝罪しました。発表の中で、同社は利用可能な機能の再作成に関する詳細を提供し、失われた機能を複製する方法についても説明しました Alexa またはその他の音声アシスタントを使用した IFTTT 機能。

IFTTT は、残念ながら、ユーザーが IFTTT を介して設定したトリガー フレーズに対するカスタムの Google アシスタント応答はサポートされなくなりました。変数入力を許可する既存の Google アシスタント トリガー (例: 数字でフレーズを言う) はサポートされなくなります。また、今後の変更によりご不便をおかけしますことをお詫び申し上げます。

GoogleこのようにIFTTTに影響を与えるアップデートを実装する理由を明示的に述べていません。ただし、IFTTT の声明は、Made by Google が責任を負う可能性があることを示唆しています。 IFTTTスマート ホーム デバイスのインストールと採用においてユーザーを支援する上で重要な役割を果たしました。Google Google近年、スマート ホーム デバイスをますます直接統合しています。したがって、IFTTT の挑戦は、 Googleの計画の意図しない結果である可能性があります。

開発者は、 IFTTT弱体化させることがアップデートの主な目的であった可能性があるという苛立ち、フラストレーション、さらには疑いを表明しています。 Google Assistant Google Developer Expert (GDE) と Two Voice Devs ポッドキャストの共同ホストである Allen Firstenburg が実証したように、多くの開発者がこの問題について Made by Google を非難しています。

Google Assistantの更新による障害にもかかわらず、 appmaster .io/blog/how-to-create-an-app-from-scratch>application development AppMaster. The no-code platform offers a visual approach to creating backend, web, and mobile applications, enabling users to design data models, business logic, and API endpoints. With solutions such as AppMaster, businesses can streamline their appmaster.io/blog/custom-software-development>custom software development processes and make them more cost-effective.