অটোমেশন প্ল্যাটফর্ম IFTTT Google Assistant ব্যবহারকারীদের জানিয়ে দিয়েছে যে ভয়েস সহকারীর সাথে এর বিদ্যমান একীকরণ Google এর আসন্ন আপডেটের কারণে মাসের শেষে কাজ করা বন্ধ করে দেবে। ব্যবহারকারীদের তাদের অ্যাপগুলিকে IFTTT তে ম্যানুয়ালি আপডেট এবং পুনরায় সংযোগ করতে হবে, যখন কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলা হবে, অন্তত সাময়িকভাবে।

IFTTT, If This then That এর সংক্ষিপ্ত রূপ, বেশ কয়েক বছর ধরে Google Assistant সাথে স্বয়ংক্রিয় রুটিন এবং অ্যাপ ইন্টিগ্রেশনের সুবিধা দিয়েছে৷ প্ল্যাটফর্মটি ইন্টারঅ্যাকশন স্ট্রিমলাইন করতে এবং স্মার্ট হোম ডিভাইসগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে অসংখ্য ওয়ার্কফ্লো এবং ট্রিগার তৈরি করেছে। যাইহোক, এই বৈশিষ্ট্যগুলি 31 আগস্ট অপ্রচলিত হয়ে যাবে৷ যদিও IFTTT ইতিমধ্যেই তার Google Assistant পরিষেবাগুলির একটি নতুন সংস্করণ তৈরি করেছে, ব্যবহারকারীদের ম্যানুয়ালি সেগুলি সক্রিয় করতে হবে কারণ আপডেটের পরে নতুন সিস্টেমে কোনও স্বয়ংক্রিয় সুইচ নেই৷

নতুন সেটআপ ছাড়াও, কিছু বৈশিষ্ট্য এখন সক্রিয় করার জন্য আরও জটিল, অন্যগুলি অনুপলব্ধ হয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ, নেটিভ Google Assistant কন্ট্রোলের মতো কাস্টম কমান্ডের জন্য এখন একটি অতিরিক্ত ট্রিগার প্রয়োজন হবে। IFTTT-এর উদাহরণে OK Google, Blink the Lights to OK Google, Blink the Lights সক্রিয় করা থেকে একটি পরিবর্তন দেখায়। IFTTT এর ওয়েবসাইট বা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশানগুলিতে উপলব্ধ প্রমাণীকরণ পদ্ধতিটি মোবাইল ডিভাইসগুলিতে সীমাবদ্ধ থাকবে এবং Google Home App Google এর সাথে কাজ করে সেকশনের মাধ্যমে সক্রিয় করতে হবে৷

কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে যাবে, যার জন্য IFTTT বিকাশকারীদের কাছে ক্ষমা চেয়েছে। তার ঘোষণায়, সংস্থাটি উপলব্ধ বৈশিষ্ট্যগুলি পুনরায় তৈরি করার বিষয়ে বিশদ প্রদান করেছে এবং এমনকি কীভাবে হারিয়ে যাওয়াকে প্রতিলিপি করা যায় তা ব্যাখ্যা করেছে আলেক্সা বা অন্যান্য ভয়েস সহকারী ব্যবহার করে IFTTT ক্ষমতা।

IFTTT বলেছে, দুর্ভাগ্যবশত, IFTTT এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের দ্বারা সেট আপ করা ট্রিগার বাক্যাংশগুলিতে কাস্টম Google সহকারী প্রতিক্রিয়া আর সমর্থিত নয়। বিদ্যমান Google অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রিগার যা পরিবর্তনশীল ইনপুট (উদাহরণ: একটি সংখ্যা সহ একটি বাক্যাংশ বলুন) এর অনুমতি দেয় আর সমর্থিত হবে না। আসন্ন পরিবর্তনের কারণে কোনো অসুবিধার জন্য কোম্পানি তার দুঃখ প্রকাশ করেছে।

Google এই পদ্ধতিতে IFTTT প্রভাবিত করে এমন একটি আপডেট বাস্তবায়নের যৌক্তিকতা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেনি। যাইহোক, IFTTT-এর বিবৃতি প্রস্তাব করে যে Google এর দ্বারা তৈরি করা দায়ী হতে পারে। IFTTT ব্যবহারকারীদের স্মার্ট হোম ডিভাইসগুলির ইনস্টলেশন এবং গ্রহণে সহায়তা করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, যা Google সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ক্রমবর্ধমানভাবে সরাসরি সংহত হয়েছে৷ ফলস্বরূপ, IFTTT-এর চ্যালেঞ্জগুলি Google এর পরিকল্পনাগুলির একটি অনিচ্ছাকৃত ফলাফল হতে পারে৷

বিকাশকারীরা বিরক্তি, হতাশা এবং এমনকি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে IFTTT হ্রাস করা আপডেটের প্রাথমিক লক্ষ্য হতে পারে। অনেক ডেভেলপার Google Assistant গুগল ডেভেলপার এক্সপার্ট (GDE) এবং টু ভয়েস ডেভস পডকাস্ট সহ-হোস্ট অ্যালেন ফার্স্টেনবার্গ দ্বারা প্রদর্শিত হিসাবে এই সমস্যার জন্য Google দ্বারা তৈরি করাকে দায়ী করছেন৷

