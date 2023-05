ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म IFTTT ने Google Assistant उपयोगकर्ताओं को सूचित किया है कि Google के आगामी अपडेट के कारण वॉयस असिस्टेंट के साथ इसका मौजूदा एकीकरण महीने के अंत में काम करना बंद कर देगा। उपयोगकर्ताओं को मैन्युअल रूप से अपने ऐप को IFTTT से अपडेट और फिर से कनेक्ट करना होगा, जबकि कुछ सुविधाओं को कम से कम अस्थायी रूप से पूरी तरह से हटा दिया जाएगा।

IFTTT, इफ दिस देन दैट के लिए एक संक्षिप्त रूप है, ने कई वर्षों तक Google Assistant के साथ स्वचालित रूटीन और ऐप एकीकरण की सुविधा प्रदान की है। मंच ने कई कार्यप्रवाह विकसित किए हैं और बातचीत को सुव्यवस्थित करने और स्मार्ट घरेलू उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए ट्रिगर करता है। हालाँकि, ये सुविधाएँ 31 अगस्त को अप्रचलित हो जाएँगी। हालाँकि IFTTT ने अपनी Google Assistant सेवाओं का एक नया संस्करण पहले ही बना लिया है, लेकिन उपयोगकर्ताओं को उन्हें मैन्युअल रूप से सक्रिय करना होगा क्योंकि अपडेट के बाद नई प्रणाली में कोई स्वचालित स्विच नहीं है।

नए सेटअप के अलावा, कुछ सुविधाओं को सक्रिय करना अब अधिक जटिल है, जबकि अन्य अनुपलब्ध हो जाएंगी। उदाहरण के लिए, मूल Google Assistant नियंत्रणों से मिलते-जुलते कस्टम आदेशों के लिए अब एक अतिरिक्त ट्रिगर की आवश्यकता होगी। आईएफटीटीटी का उदाहरण ओके गूगल, ब्लिंक द लाइट्स से ओके गूगल, ब्लिंक द लाइट्स को सक्रिय करते हुए बदलाव दिखाता है। IFTTT की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर उपलब्ध प्रमाणीकरण विधि मोबाइल उपकरणों तक ही सीमित रहेगी और इसे Google Home App के Google के साथ काम करता है अनुभाग के माध्यम से सक्रिय किया जाना चाहिए।

कुछ विशेषताएं पूरी तरह से गायब हो जाएंगी, जिसके लिए आईएफटीटीटी ने डेवलपर्स से माफ़ी मांगी। अपनी घोषणा में, कंपनी ने उपलब्ध सुविधाओं को फिर से बनाने के बारे में विवरण प्रदान किया और यह भी बताया कि खोई हुई सुविधाओं को कैसे दोहराया जाए एलेक्सा या अन्य वॉयस असिस्टेंट का उपयोग करने वाली IFTTT क्षमताएं।

IFTTT ने कहा, दुर्भाग्य से, IFTTT के माध्यम से उपयोगकर्ताओं द्वारा सेट किए गए ट्रिगर वाक्यांशों के लिए कस्टम Google सहायक प्रतिक्रियाएँ अब समर्थित नहीं हैं। वेरिएबल इनपुट की अनुमति देने वाले मौजूदा Google Assistant ट्रिगर (उदाहरण: किसी संख्या के साथ कोई वाक्यांश कहें) अब समर्थित नहीं रहेंगे। कंपनी ने आगामी परिवर्तनों के कारण होने वाली किसी भी असुविधा के लिए खेद भी व्यक्त किया।

Google IFTTT इस तरह से प्रभावित करने वाले अपडेट को लागू करने के औचित्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया है। हालाँकि, IFTTT का कथन बताता है कि Google द्वारा निर्मित इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। IFTTT स्मार्ट होम उपकरणों की स्थापना और अपनाने में उपयोगकर्ताओं की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसे Google हाल के वर्षों में सीधे एकीकृत किया है। नतीजतन, IFTTT की चुनौतियाँ Google की योजनाओं का एक अनपेक्षित परिणाम हो सकती हैं।

डेवलपर्स ने झुंझलाहट, हताशा और संदेह भी व्यक्त किया है कि IFTTT कमजोर करना अपडेट का प्राथमिक लक्ष्य हो सकता है। कई डेवलपर इस मुद्दे के लिए Google द्वारा निर्मित को दोष दे रहे हैं, जैसा कि Google Assistant Google डेवलपर विशेषज्ञ (GDE) और टू वॉयस देव पॉडकास्ट सह-मेजबान एलन फर्स्टेनबर्ग द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

