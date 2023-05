A plataforma de automação IFTTT notificou os usuários Google Assistant que sua integração existente com o assistente de voz deixará de funcionar no final do mês devido às próximas atualizações do Google. Os usuários precisarão atualizar manualmente e reconectar seus aplicativos ao IFTTT, enquanto alguns recursos serão totalmente removidos, pelo menos temporariamente.

O IFTTT, um acrônimo para If This Then That , facilitou rotinas automatizadas e integração de aplicativos com Google Assistant por vários anos. A plataforma desenvolveu vários fluxos de trabalho e gatilhos para simplificar as interações e controlar dispositivos domésticos inteligentes. No entanto, esses recursos ficarão obsoletos em 31 de agosto. Embora IFTTT já tenha criado uma nova versão de seus serviços Google Assistant, os usuários terão que ativá-los manualmente, pois não há mudança automática para o novo sistema após as atualizações.

Além da nova configuração, alguns dos recursos agora são mais complexos de ativar, enquanto outros ficarão indisponíveis. Por exemplo, comandos personalizados semelhantes aos controles nativos Google Assistant agora exigirão um acionador adicional. O exemplo do IFTTT mostra uma mudança de OK Google, Pisque as Luzes para OK Google, ative Pisque as Luzes. O método de autenticação disponível no site ou aplicativos móveis do IFTTT será restrito a dispositivos móveis e deve ser ativado na seção Works with Google do Google Home App.

Alguns recursos desaparecerão completamente, pelos quais o IFTTT pediu desculpas aos desenvolvedores. Em seu anúncio, a empresa forneceu detalhes sobre como recriar os recursos disponíveis e ainda explicou como replicar o perdido Recursos IFTTT usando Alexa ou outros assistentes de voz.

O IFTTT declarou: Infelizmente, as respostas personalizadas do Assistente do Google para as frases de gatilho que foram configuradas pelos usuários por meio do IFTTT não são mais suportadas. Os acionadores existentes do Google Assistant que permitem entrada variável (por exemplo: diga uma frase com um número) não serão mais suportados. A empresa também lamentou qualquer inconveniente causado pelas próximas mudanças.

Google não mencionou explicitamente a justificativa para implementar uma atualização que afeta IFTTT dessa maneira. No entanto, a declaração do IFTTT sugere que o Made by Google pode ser responsável. IFTTT desempenhou um papel crucial ao ajudar os usuários na instalação e adoção de dispositivos domésticos inteligentes, que Google tem integrado cada vez mais diretamente nos últimos anos. Consequentemente, os desafios do IFTTT podem ser uma consequência não intencional dos planos do Google.

Os desenvolvedores expressaram aborrecimento, frustração e até suspeita de que minar IFTTT pode ter sido o objetivo principal da atualização. Muitos desenvolvedores estão culpando o Made by Google pelo problema, como demonstrado pelo Google Assistant Google Developer Expert (GDE) e co-apresentador do podcast Two Voice Devs, Allen Firstenburg.

Apesar dos obstáculos impostos pelas atualizações do Google Assistant, appmaster .io/blog/how-to-create-an-app-from-scratch>application development continua a evoluir com o surgimento de plataformas como AppMaster. The no-code platform offers a visual approach to creating backend, web, and mobile applications, enabling users to design data models, business logic, and API endpoints. With solutions such as AppMaster, businesses can streamline their appmaster.io/blog/custom-software-development>custom software development processes and make them more cost-effective.