La plate-forme d'automatisation IFTTT a informé les utilisateurs Google Assistant que son intégration existante avec l'assistant vocal cessera de fonctionner à la fin du mois en raison des prochaines mises à jour de Google. Les utilisateurs devront mettre à jour et reconnecter manuellement leurs applications à IFTTT, tandis que certaines fonctionnalités seront entièrement supprimées, au moins temporairement.

IFTTT, acronyme de If This Then That , facilite les routines automatisées et l'intégration d'applications avec Google Assistant depuis plusieurs années. La plate-forme a développé de nombreux flux de travail et déclencheurs pour rationaliser les interactions et contrôler les appareils domestiques intelligents. Cependant, ces fonctionnalités deviendront obsolètes le 31 août. Bien IFTTT ait déjà créé une nouvelle version de ses services Google Assistant, les utilisateurs devront les activer manuellement car il n'y a pas de basculement automatique vers le nouveau système suite aux mises à jour.

En plus de la nouvelle configuration, certaines fonctionnalités sont désormais plus complexes à activer, tandis que d'autres deviendront indisponibles. Par exemple, les commandes personnalisées ressemblant aux contrôles natifs Google Assistant nécessiteront désormais un déclencheur supplémentaire. L'exemple d'IFTTT présente un changement de OK Google, Blink the Lights à OK Google, activez Blink the Lights. La méthode d'authentification disponible sur le site Web ou les applications mobiles d' IFTTT sera limitée aux appareils mobiles et doit être activée via la section Works with Google de l' Google Home App.

Quelques fonctionnalités disparaîtront complètement, pour lesquelles IFTTT s'est excusé auprès des développeurs. Dans son annonce, la société a fourni des détails sur la recréation des fonctionnalités disponibles et a même expliqué comment reproduire les fonctionnalités perdues. Capacités IFTTT utilisant Alexa ou d'autres assistants vocaux.

IFTTT a déclaré: Malheureusement, les réponses personnalisées de l'Assistant Google aux phrases de déclenchement qui ont été configurées par les utilisateurs via IFTTT ne sont plus prises en charge. Les déclencheurs Google Assistant existants qui permettent la saisie de variables (exemple : prononcez une phrase avec un chiffre) ne seront plus pris en charge. La société a également exprimé ses regrets pour tout inconvénient causé par les changements à venir.

Google n'a pas explicitement mentionné la justification de la mise en œuvre d'une mise à jour qui affecte IFTTT de cette manière. Cependant, la déclaration d'IFTTT suggère que Made by Google pourrait être responsable. IFTTT a joué un rôle crucial en aidant les utilisateurs à installer et à adopter des appareils domestiques intelligents, que Google a de plus en plus intégrés directement ces dernières années. Par conséquent, les défis d'IFTTT peuvent être une conséquence involontaire des plans de Google.

Les développeurs ont exprimé leur mécontentement, leur frustration et même leurs soupçons que l'objectif principal de la mise à jour pourrait être de saper IFTTT. De nombreux développeurs blâment Made by Google pour le problème, comme l'ont démontré Google Assistant Google Developer Expert (GDE) et le co-animateur du podcast Two Voice Devs Allen Firstenburg.

