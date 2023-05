Automatiseringsplatform IFTTT heeft Google Assistant gebruikers laten weten dat de bestaande integratie met de stemassistent aan het einde van de maand niet meer werkt vanwege de aanstaande updates van Google. Gebruikers moeten hun apps handmatig bijwerken en opnieuw verbinden met IFTTT, terwijl sommige functies volledig worden verwijderd, in ieder geval tijdelijk.

IFTTT, een acroniem voor If This Then That , maakt al enkele jaren geautomatiseerde routines en app-integratie met Google Assistant mogelijk. Het platform heeft talloze workflows en triggers ontwikkeld om interacties te stroomlijnen en smarthome-apparaten te bedienen. Deze functies zullen echter op 31 augustus achterhaald zijn. Hoewel IFTTT al een nieuwe versie van zijn Google Assistant services heeft gemaakt, moeten gebruikers deze handmatig activeren omdat er na de updates niet automatisch naar het nieuwe systeem wordt overgeschakeld.

Naast de nieuwe opzet zijn sommige functies nu complexer om te activeren, terwijl andere niet meer beschikbaar zijn. Voor aangepaste opdrachten die lijken op native Google Assistant bedieningselementen is nu bijvoorbeeld een extra trigger vereist. Het voorbeeld van IFTTT toont een verandering van OK Google, Blink the Lights naar OK Google, activeer Blink the Lights. De authenticatiemethode die beschikbaar is op de website of mobiele apps van IFTTT wordt beperkt tot mobiele apparaten en moet worden geactiveerd via het gedeelte Werkt met Google van de Google Home App.

Enkele functies zullen volledig verdwijnen, waarvoor IFTTT zijn excuses aanbood aan de ontwikkelaars. In zijn aankondiging gaf het bedrijf details over het opnieuw creëren van de beschikbare functies en legde het zelfs uit hoe de verloren functies kunnen worden gerepliceerd IFTTT-mogelijkheden met behulp van Alexa of andere stemassistenten.

IFTTT verklaarde: Helaas worden aangepaste Google Assistent-reacties op de triggerzinnen die door gebruikers via IFTTT zijn ingesteld, niet langer ondersteund. Bestaande Google Assistent-triggers die variabele invoer mogelijk maken (bijvoorbeeld: zeg een zin met een cijfer) worden niet langer ondersteund. Het bedrijf sprak ook zijn spijt uit voor het eventuele ongemak veroorzaakt door de aanstaande wijzigingen.

Google heeft niet expliciet de reden genoemd voor het implementeren van een update die IFTTT op deze manier beïnvloedt. De verklaring van IFTTT suggereert echter dat Made by Google mogelijk verantwoordelijk is. IFTTT speelde een cruciale rol bij het helpen van gebruikers bij de installatie en acceptatie van smarthome-apparaten, die Google de afgelopen jaren steeds meer rechtstreeks heeft geïntegreerd. Bijgevolg kunnen de uitdagingen van IFTTT een onbedoeld gevolg zijn van de plannen van Google.

Ontwikkelaars hebben hun ergernis, frustratie en zelfs het vermoeden geuit dat het ondermijnen IFTTT mogelijk het primaire doel van de update was. Veel ontwikkelaars geven Made by Google de schuld van het probleem, zoals aangetoond door Google Assistant Google Developer Expert (GDE) en Two Voice Devs podcast co-host Allen Firstenburg.

Ondanks de obstakels die de updates van Google Assistant opwerpen, blijft appmaster .io/blog/how-to-create-an-app-from-scratch>application development evolueren met de opkomst van platforms zoals AppMaster. The no-code platform offers a visual approach to creating backend, web, and mobile applications, enabling users to design data models, business logic, and API endpoints. With solutions such as AppMaster, businesses can streamline their appmaster.io/blog/custom-software-development>custom software development processes and make them more cost-effective.