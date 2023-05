Platform otomasi IFTTT telah memberi tahu pengguna Google Assistant bahwa integrasi yang ada dengan asisten suara akan berhenti berfungsi pada akhir bulan karena pembaruan Google yang akan datang. Pengguna perlu memperbarui dan menghubungkan kembali aplikasi mereka secara manual ke IFTTT, sementara beberapa fitur akan dihapus seluruhnya, setidaknya untuk sementara.

IFTTT, akronim dari If This Then That , telah memfasilitasi rutinitas otomatis dan integrasi aplikasi dengan Google Assistant selama beberapa tahun. Platform ini telah mengembangkan banyak alur kerja dan pemicu untuk merampingkan interaksi dan mengontrol perangkat rumah pintar. Namun, fitur ini akan menjadi usang pada 31 Agustus. Meskipun IFTTT telah membuat versi baru dari layanan Google Assistant, pengguna harus mengaktifkannya secara manual karena tidak ada peralihan otomatis ke sistem baru setelah pembaruan.

Selain pengaturan baru, beberapa fitur sekarang lebih kompleks untuk diaktifkan, sementara yang lain tidak akan tersedia. Misalnya, perintah khusus yang menyerupai kontrol Google Assistant asli kini memerlukan pemicu tambahan. Contoh IFTTT menampilkan perubahan dari OK Google, Blink the Lights ke OK Google, aktifkan Blink the Lights. Metode autentikasi yang tersedia di situs web atau aplikasi seluler IFTTT akan dibatasi untuk perangkat seluler dan harus diaktifkan melalui bagian Bekerja dengan Google di Google Home App.

Beberapa fitur akan hilang seluruhnya, yang mana IFTTT meminta maaf kepada pengembang. Dalam pengumumannya, perusahaan memberikan detail tentang membuat ulang fitur yang tersedia dan bahkan menjelaskan cara mereplikasi yang hilang Kemampuan IFTTT menggunakan Alexa atau asisten suara lainnya.

IFTTT menyatakan, Sayangnya, respons Google Assistant khusus untuk frasa pemicu yang telah disiapkan oleh pengguna melalui IFTTT tidak lagi didukung. Pemicu Asisten Google yang sudah ada yang memungkinkan input variabel (contoh: Ucapkan frasa dengan angka) tidak akan didukung lagi. Perusahaan juga menyatakan penyesalannya atas ketidaknyamanan yang disebabkan oleh perubahan yang akan datang.

Google belum secara eksplisit menyebutkan alasan penerapan pembaruan yang memengaruhi IFTTT dengan cara ini. Namun, pernyataan IFTTT menunjukkan bahwa Made by Google mungkin bertanggung jawab. IFTTT memainkan peran penting dalam membantu pengguna dengan pemasangan dan adopsi perangkat rumah pintar, yang semakin terintegrasi langsung Google dalam beberapa tahun terakhir. Akibatnya, tantangan IFTTT mungkin merupakan konsekuensi yang tidak diinginkan dari rencana Google.

Pengembang telah menyatakan kekesalan, frustrasi, dan bahkan kecurigaan bahwa merusak IFTTT mungkin merupakan tujuan utama pembaruan. Banyak developer yang menyalahkan Made by Google atas masalah ini, seperti yang ditunjukkan oleh Google Assistant Google Developer Expert (GDE) dan co-host podcast Two Voice Devs, Allen Firstenburg.

