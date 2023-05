La plataforma de automatización IFTTT ha notificado a los usuarios Google Assistant que su integración existente con el asistente de voz dejará de funcionar a finales de mes debido a las próximas actualizaciones de Google. Los usuarios deberán actualizar y volver a conectar manualmente sus aplicaciones a IFTTT, mientras que algunas funciones se eliminarán por completo, al menos temporalmente.

IFTTT, un acrónimo de If This Then That , ha facilitado las rutinas automatizadas y la integración de aplicaciones con Google Assistant durante varios años. La plataforma ha desarrollado numerosos flujos de trabajo y activadores para agilizar las interacciones y controlar los dispositivos domésticos inteligentes. Sin embargo, estas funciones quedarán obsoletas el 31 de agosto. Aunque IFTTT ya ha creado una nueva versión de sus servicios Google Assistant, los usuarios deberán activarlos manualmente ya que no hay un cambio automático al nuevo sistema después de las actualizaciones.

Además de la nueva configuración, algunas de las funciones ahora son más complejas de activar, mientras que otras dejarán de estar disponibles. Por ejemplo, los comandos personalizados que se asemejan a los controles nativos Google Assistant ahora requerirán un disparador adicional. El ejemplo de IFTTT muestra un cambio de OK Google, Blink the Lights a OK Google, active Blink the Lights. El método de autenticación disponible en el sitio web o las aplicaciones móviles de IFTTT estará restringido a dispositivos móviles y debe activarse a través de la sección Works with Google de la Google Home App.

Algunas características desaparecerán por completo, por lo que IFTTT se disculpó con los desarrolladores. En su anuncio, la empresa brindó detalles sobre cómo recrear las funciones disponibles e incluso explicó cómo replicar las funciones perdidas. Capacidades IFTTT usando Alexa u otros asistentes de voz.

IFTTT declaró: Desafortunadamente, las respuestas personalizadas del Asistente de Google a las frases desencadenantes que han configurado los usuarios a través de IFTTT ya no son compatibles. Ya no se admitirán los disparadores existentes del Asistente de Google que permiten la entrada de variables (por ejemplo, decir una frase con un número). La compañía también expresó su pesar por cualquier inconveniente causado por los próximos cambios.

Google no ha mencionado explícitamente la justificación para implementar una actualización que afecte IFTTT de esta manera. Sin embargo, la declaración de IFTTT sugiere que Made by Google puede ser responsable. IFTTT desempeñó un papel crucial para ayudar a los usuarios con la instalación y adopción de dispositivos domésticos inteligentes, que Google ha integrado cada vez más directamente en los últimos años. En consecuencia, los desafíos de IFTTT pueden ser una consecuencia no deseada de los planes de Google.

Los desarrolladores han expresado molestia, frustración e incluso sospechas de que socavar IFTTT puede haber sido el objetivo principal de la actualización. Muchos desarrolladores culpan a Made by Google por el problema, como lo demuestra Allen Firstenburg Google Assistant de Google Developer Expert (GDE) y coanfitrión del podcast Two Voice Devs.

