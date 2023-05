Platforma automatyzacji IFTTT powiadomiła użytkowników Google Assistant, że jej dotychczasowa integracja z asystentem głosowym przestanie działać pod koniec miesiąca z powodu nadchodzących aktualizacji Google. Użytkownicy będą musieli ręcznie aktualizować i ponownie łączyć swoje aplikacje z IFTTT, podczas gdy niektóre funkcje zostaną całkowicie usunięte, przynajmniej tymczasowo.

IFTTT, skrót od If This Then That , od kilku lat ułatwia zautomatyzowane procedury i integrację aplikacji z Google Assistant. Platforma opracowała liczne przepływy pracy i wyzwalacze w celu usprawnienia interakcji i sterowania inteligentnymi urządzeniami domowymi. Jednak funkcje te staną się przestarzałe 31 sierpnia. Chociaż IFTTT stworzyło już nową wersję swoich usług Google Assistant, użytkownicy będą musieli je aktywować ręcznie, ponieważ po aktualizacjach nie ma automatycznego przejścia na nowy system.

Oprócz nowej konfiguracji aktywacja niektórych funkcji jest teraz bardziej skomplikowana, podczas gdy inne staną się niedostępne. Na przykład niestandardowe polecenia przypominające natywne kontrolki Google Assistant będą teraz wymagały dodatkowego wyzwalacza. Przykład IFTTT pokazuje zmianę z OK Google, Blink the Lights na OK Google, aktywuj Blink the Lights. Metoda uwierzytelniania dostępna w witrynie IFTTT lub w aplikacjach mobilnych będzie ograniczona do urządzeń mobilnych i musi zostać aktywowana w sekcji Works with Google w Google Home App.

Kilka funkcji zniknie całkowicie, za co IFTTT przeprosił deweloperów. W swoim ogłoszeniu firma podała szczegóły dotyczące odtworzenia dostępnych funkcji, a nawet wyjaśniła, jak odtworzyć utracone Możliwości IFTTT przy użyciu Alexy lub innych asystentów głosowych.

IFTTT stwierdził, Niestety, niestandardowe odpowiedzi Asystenta Google na frazy wyzwalające, które zostały skonfigurowane przez użytkowników za pośrednictwem IFTTT, nie są już obsługiwane. Istniejące wyzwalacze Asystenta Google, które pozwalają na zmienne wprowadzanie danych (przykład: wypowiedz frazę z liczbą), nie będą już obsługiwane. Firma wyraziła również ubolewanie z powodu wszelkich niedogodności związanych z nadchodzącymi zmianami.

Google nie wymienił wyraźnie uzasadnienia wdrożenia aktualizacji, która wpływa w ten sposób na IFTTT. Jednak oświadczenie IFTTT sugeruje, że Made by Google może być odpowiedzialny. IFTTT odegrał kluczową rolę w pomaganiu użytkownikom w instalacji i wdrażaniu inteligentnych urządzeń domowych, które Google w ostatnich latach coraz częściej integruje bezpośrednio. W związku z tym wyzwania IFTTT mogą być niezamierzoną konsekwencją planów Google.

Deweloperzy wyrazili irytację, frustrację, a nawet podejrzenie, że głównym celem aktualizacji mogło być osłabienie IFTTT. Wielu programistów obwinia Made by Google za ten problem, jak pokazał Google Assistant Google Developer Expert (GDE) i współgospodarz podcastu Two Voice Devs, Allen Firstenburg.

