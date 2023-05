Платформа автоматизации IFTTT уведомила пользователей Google Assistant о том, что ее существующая интеграция с голосовым помощником перестанет работать в конце месяца из-за предстоящих обновлений Google. Пользователям нужно будет вручную обновить и повторно подключить свои приложения к IFTTT, а некоторые функции будут полностью удалены, по крайней мере временно.

IFTTT, аббревиатура от If This Then That , в течение нескольких лет облегчал автоматизированные процедуры и интеграцию приложений с Google Assistant. Платформа разработала множество рабочих процессов и триггеров для оптимизации взаимодействия и управления устройствами умного дома. Однако эти функции устареют 31 августа. Хотя IFTTT уже создала новую версию своих сервисов Google Assistant, пользователям придется активировать их вручную, так как автоматический переход на новую систему после обновлений невозможен.

Помимо новой настройки, некоторые функции теперь активировать сложнее, а другие станут недоступны. Например, для пользовательских команд, напоминающих собственные элементы управления Google Assistant теперь потребуется дополнительный триггер. Пример IFTTT демонстрирует изменение с OK Google, Blink the Lights на OK Google, активируйте Blink the Lights. Метод аутентификации, доступный на веб-сайте IFTTT или в мобильных приложениях, будет ограничен мобильными устройствами и должен быть активирован в разделе «Работает с Google» в Google Home App.

Некоторые функции полностью исчезнут, за что IFTTT извинился перед разработчиками. В своем объявлении компания предоставила подробную информацию о воссоздании доступных функций и даже объяснила, как воспроизвести утраченные функции. Возможности IFTTT с использованием Alexa или других голосовых помощников.

IFTTT заявил: «К сожалению, пользовательские ответы Google Assistant на триггерные фразы, которые были настроены пользователями через IFTTT, больше не поддерживаются. Существующие триггеры Google Assistant, которые позволяют вводить переменные (например, произнести фразу с числом), больше не будут поддерживаться. Компания также выразила сожаление по поводу любых неудобств, вызванных предстоящими изменениями.

Google прямо не упомянул причину внедрения обновления, которое таким образом влияет на IFTTT. Однако заявление IFTTT предполагает, что ответственность может нести Made by Google. IFTTT сыграл решающую роль в оказании помощи пользователям в установке и внедрении умных домашних устройств, которые Google в последние годы все чаще интегрирует напрямую. Следовательно, проблемы IFTTT могут быть непреднамеренным следствием планов Google.

Разработчики выразили раздражение, разочарование и даже подозрение, что основной целью обновления могло быть подрыв IFTTT. Многие разработчики обвиняют в этой проблеме Made by Google, как продемонстрировал Google Assistant Google Developer Expert (GDE) и соведущий подкаста Two Voice Devs Аллен Фирстенбург.

