自动化平台 IFTTT 已通知Google Assistant用户,由于Google即将进行更新,其与语音助手的现有集成将在本月底停止运行。用户将需要手动更新他们的应用程序并将其重新连接到IFTTT ,同时一些功能将被完全删除,至少是暂时的。

IFTTT 是If This Then That的首字母缩写词,多年来一直在促进与Google Assistant自动化例程和应用程序集成。该平台开发了许多工作流程和触发器来简化交互和控制智能家居设备。然而,这些功能将在 8 月 31 日过时。尽管IFTTT已经创建了新版本的Google Assistant服务,但由于更新后不会自动切换到新系统,用户将不得不手动激活它们。

除了新设置之外,一些功能现在更难以激活,而其他功能将变得不可用。例如,类似于原生Google Assistant控件的自定义命令现在需要额外的触发器。 IFTTT 的示例展示了从 OK Google,Blink the Lights 到 OK Google,激活 Blink the Lights 的变化。 IFTTT网站或移动应用程序上可用的身份验证方法将仅限于移动设备,并且必须通过Google Home App的Works with Google部分激活。

一些功能将完全消失,为此 IFTTT 向开发人员道歉。在其公告中,该公司提供了有关重新创建可用功能的详细信息,甚至解释了如何复制丢失的功能 使用 Alexa 或其他语音助手的 IFTTT 功能。

IFTTT 表示,不幸的是,不再支持对用户通过 IFTTT 设置的触发短语的自定义 Google Assistant 响应。将不再支持允许可变输入(例如:说一个带数字的短语)的现有 Google 智能助理触发器。该公司还对即将发生的变化造成的任何不便表示遗憾。

Google没有明确提到以这种方式实施影响IFTTT更新的理由。然而,IFTTT 的声明表明 Made by Google 可能对此负责。 IFTTT在帮助用户安装和采用智能家居设备方面发挥了至关重要的作用, Google近年来越来越多地直接集成这些设备。因此,IFTTT 的挑战可能是Google计划的意外结果。

开发人员表达了恼怒、沮丧,甚至怀疑破坏IFTTT可能是更新的主要目标。正如Google Assistant Google 开发者专家 (GDE) 和 Two Voice Devs 播客联合主持人 Allen Firstenburg 所证明的那样,许多开发者将此问题归咎于 Google 制造。

