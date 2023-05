IFTTT แพลตฟอร์มการทำงานอัตโนมัติได้แจ้งให้ผู้ใช้ Google Assistant ทราบว่าการรวมที่มีอยู่กับผู้ช่วยเสียงจะหยุดทำงานเมื่อสิ้นเดือนเนื่องจากการอัปเดตที่จะเกิดขึ้นของ Google ผู้ใช้จะต้องอัปเดตและเชื่อมต่อแอปของตนอีกครั้งกับ IFTTT ด้วยตนเอง ในขณะที่คุณลักษณะบางอย่างจะถูกลบออกทั้งหมด อย่างน้อยก็เป็นการชั่วคราว

IFTTT ซึ่งเป็นตัวย่อของ If This That That ได้อำนวยความสะดวกในกิจวัตรอัตโนมัติและการรวมแอพกับ Google Assistant มาหลายปีแล้ว แพลตฟอร์มดังกล่าวได้พัฒนาเวิร์กโฟลว์และทริกเกอร์มากมายเพื่อปรับปรุงการโต้ตอบและควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮม อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์เหล่านี้จะเลิกใช้งานในวันที่ 31 สิงหาคม แม้ว่า IFTTT ได้สร้างบริการ Google Assistant เวอร์ชันใหม่แล้ว แต่ผู้ใช้จะต้องเปิดใช้งานด้วยตนเองเนื่องจากไม่มีการสลับไปยังระบบใหม่โดยอัตโนมัติหลังการอัปเดต

นอกจากการตั้งค่าใหม่แล้ว ขณะนี้คุณสมบัติบางอย่างซับซ้อนมากขึ้นในการเปิดใช้งาน ในขณะที่คุณสมบัติอื่นจะไม่สามารถใช้งานได้ ตัวอย่างเช่น คำสั่งที่กำหนดเองซึ่งคล้ายกับการควบคุม Google Assistant ดั้งเดิมจะต้องใช้ทริกเกอร์เพิ่มเติม ตัวอย่างของ IFTTT แสดงการเปลี่ยนแปลงจาก OK Google, Blink the Lights เป็น OK Google, เปิดใช้งาน Blink the Lights วิธีการตรวจสอบสิทธิ์ที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ IFTTT จะถูกจำกัดไว้สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่และต้องเปิดใช้งานผ่านส่วน "ทำงานร่วมกับ Google" ของ Google Home App

คุณลักษณะบางอย่างจะหายไปโดยสิ้นเชิง ซึ่ง IFTTT ต้องขออภัยต่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ในการประกาศ บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างคุณลักษณะที่มีอยู่ขึ้นใหม่ และอธิบายถึงวิธีการทำซ้ำคุณลักษณะที่สูญหาย ความสามารถของ IFTTT โดยใช้ Alexa หรือผู้ช่วยเสียงอื่น ๆ

IFTTT ระบุว่า น่าเสียดายที่ระบบไม่รองรับการตอบสนองของ Google Assistant ที่กำหนดเองต่อวลีทริกเกอร์ที่ตั้งค่าโดยผู้ใช้ผ่าน IFTTT อีกต่อไป ทริกเกอร์ Google Assistant ที่มีอยู่ซึ่งอนุญาตให้ป้อนตัวแปร (เช่น พูดวลีพร้อมตัวเลข) จะไม่รองรับอีกต่อไป บริษัทยังแสดงความเสียใจสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

Google ไม่ได้กล่าวถึงเหตุผลอย่างชัดเจนสำหรับการใช้การอัปเดตที่ส่งผลกระทบต่อ IFTTT ในลักษณะนี้ อย่างไรก็ตาม คำชี้แจงของ IFTTT ระบุว่า Made by Google อาจต้องรับผิดชอบ IFTTT มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ใช้ในการติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์สมาร์ทโฮม ซึ่ง Google ได้ผสานรวมโดยตรงเพิ่มมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ดังนั้น ความท้าทายของ IFTTT อาจเป็นผลมาจากแผนของ Google โดยไม่ได้ตั้งใจ

นักพัฒนาได้แสดงความรำคาญ ความคับข้องใจ และแม้กระทั่งสงสัยว่าการบ่อนทำลาย IFTTT อาจเป็นเป้าหมายหลักของการอัปเดต นักพัฒนาหลายคนกล่าวโทษ Made by Google สำหรับปัญหานี้ ดังที่แสดงโดย Google Assistant Google Developer Expert (GDE) และพ็อดคาสท์ Two Voice Devs ผู้ร่วมจัดรายการ Allen Firstenburg

