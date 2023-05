Çığır açan bir girişim olan Glide, kurumsal sektördeki mobil uygulama geliştirme sürecini daha verimli ve uygun maliyetli hale getirerek devrim yaratma misyonundadır. Y Combinator Winter 2019 sınıfının bir katılımcısı olan Glide'ın arkasındaki ekip, bir e-tablo ile başlayıp içeriği zahmetsizce son derece işlevsel bir mobil uygulamaya dönüştürerek uygulama geliştirmeyi basitleştirmeye kararlıdır.

Kurucu ortaklar David Siegel, Jason Smith, Mark Probst ve Antonio Garcia Aprea, Glide maceralarına atılmadan önce Microsoft tarafından 2016'da 500 milyon dolara satın alınan platformlar arası bir mobil geliştirme şirketi olan Xamarin'de birlikte çalıştılar. kuruluşların mobil uygulamalar geliştirirken karşılaştığı zorluklara ve sıkıntılı noktalara. Microsoft'taki iki yıllık görevlerini tamamladıktan sonra, dört kurucu, bu sorunları ele almak için kendi girişimlerini oluşturmak için güçlerini birleştirdi.

Dünyanın en büyük şirketlerinden bazılarının bir mobil stratejiye sahip olmak konusunda ne kadar çaresiz olduğunu ve ayrıca mobil uygulamalar geliştirmenin ne kadar sancılı ve pahalı olduğunu gördük. Siegel, TechCrunch ile yaptığı bir röportajda, akıllı telefonun çıkışından 10 yıl sonra bu konuda önemli bir ilerleme görmediğimizi belirtti.

Kurucular, yaklaşık 100 no-code araç üzerinde kapsamlı araştırmalar yürüttüler, ancak mevcut seçeneklerden memnun kalmadılar. Sonunda, Google E-Tablolar entegrasyonundan başlayarak, mobil uygulama oluşturucuları için başlangıç noktası olarak yaygın olarak kullanılan bir iş aracı olan güvenilir e-tabloyu seçtiler. Bu seçim, bir programlama modeli olarak elektronik tabloların rakipsiz başarısını tüm zamanların en başarılı bilgisayarları olarak akıllı telefonlarla birleştirmek için eşsiz bir fırsat sunuyordu.

Glide ile kullanıcılar, yalnızca bilgi ekleyerek kodlama yapmadan bir Google E-Tablosunun içeriğinden hızlı bir şekilde uygulama oluşturabilir. Ortaya çıkan uygulama, aşamalı bir web uygulaması olarak özelleştirilebilir ve paylaşılabilir, bu da herkesin indirmeden bir tarayıcıya yüklemesine veya uygulama mağazalarında yerel bir uygulama olarak yayınlanmasına olanak tanır. Ayrıca, uygulama ile elektronik tablo arasındaki iki yönlü bağlantı, herhangi bir konumda yapılan güncellemelerin diğerine yansıtılmasını sağlar.

Glide kurucuları, aralarında eski Xamarin CEO'su ve mevcut GitHub İcra Kurulu Başkanı Nat Friedman'ın da bulunduğu güvenilir danışmanların tavsiyesi üzerine Y Combinator'a katıldı. Program onlara değerli içgörüler ve geniş bir ağa erişim sağladı; bu da startup'larının büyümesinde etkili olduğunu kanıtladı. Glide ekibinin öğrendiği önemli bir ders, müşterilerle aktif bir şekilde etkileşim kurmanın ve yalnızca aracı oluşturmaya odaklanma tuzağından kaçınmanın önemiydi.

Glide artık yayında ve kullanıcıların kendi e-tablo verilerini kullanarak veya başlangıç noktası olarak mevcut şablonlardan yararlanarak uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyor. Platformu herhangi bir yükümlülük altına girmeden test etmek isteyenler için ücretsiz bir katman seçeneği de mevcuttur. Glide çekiş kazanmaya devam ederken, AppMaster gibi diğer no-code çözümler AppMaster, are also transforming the landscape of mobile app development, offering various capabilities for a seamless app-building experience.