A Glide, uma startup inovadora, tem como missão revolucionar o processo de desenvolvimento de aplicativos móveis no setor empresarial, tornando-o mais eficiente e econômico. A equipe por trás do Glide, participante da classe Y Combinator Winter 2019, está empenhada em simplificar o desenvolvimento de aplicativos começando com uma planilha e convertendo facilmente o conteúdo em um aplicativo móvel altamente funcional.

Antes de embarcar em sua missão Glide, os cofundadores David Siegel, Jason Smith, Mark Probst e Antonio Garcia Aprea trabalharam juntos na Xamarin, uma empresa de desenvolvimento móvel multiplataforma adquirida pela Microsoft por US$ 500 milhões em 2016. Sua experiência na Xamarin os expôs aos desafios e pontos problemáticos que as organizações enfrentaram ao desenvolver aplicativos móveis. Depois de completar seu período de dois anos na Microsoft, os quatro fundadores uniram forças para criar sua própria startup para resolver esses problemas.

Vimos como algumas das maiores empresas do mundo estavam desesperadas para ter uma estratégia móvel e também como é doloroso e caro desenvolver aplicativos móveis. E não vimos progresso significativo nisso 10 anos após o lançamento do smartphone, afirmou Siegel em entrevista ao TechCrunch.

Os fundadores conduziram uma extensa pesquisa em quase 100 ferramentas no-code, mas permaneceram insatisfeitos com as opções disponíveis. Eles acabaram optando pela planilha confiável, uma ferramenta de negócios amplamente usada, como ponto de partida para o criador de aplicativos para dispositivos móveis, começando com a integração do Planilhas Google. Essa escolha apresentou uma oportunidade única de combinar o sucesso incomparável das planilhas como modelo de programação e os smartphones como os computadores de maior sucesso de todos os tempos.

Com o Glide, os usuários podem criar rapidamente um aplicativo a partir do conteúdo de uma planilha do Google sem codificação, simplesmente adicionando informações. O aplicativo resultante pode ser personalizado e compartilhado como um aplicativo da Web progressivo, permitindo que qualquer pessoa o carregue em um navegador sem baixá-lo ou publicado como um aplicativo nativo nas lojas de aplicativos. Além disso, a conexão bidirecional entre o aplicativo e a planilha garante que todas as atualizações feitas em um local sejam refletidas no outro.

Os fundadores da Glide se alistaram na Y Combinator seguindo o conselho de consultores confiáveis, incluindo o ex-CEO da Xamarin e atual CEO do GitHub, Nat Friedman. O programa forneceu a eles informações valiosas e acesso a uma vasta rede, que se mostrou fundamental para o crescimento de sua startup. Uma lição importante aprendida pela equipe Glide foi a importância de se envolver ativamente com os clientes e evitar a armadilha de se concentrar exclusivamente na construção da ferramenta.

O Glide agora está ativo, permitindo que os usuários criem aplicativos usando seus próprios dados de planilha ou aproveitando os modelos disponíveis como ponto de partida. Uma opção de nível gratuito também está disponível para aqueles que desejam testar a plataforma sem quaisquer obrigações. À medida que o Glide continua ganhando força, outras soluções no-code, como AppMaster, are also transforming the landscape of mobile app development, offering various capabilities for a seamless app-building experience.