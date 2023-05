Glide, una startup innovadora, tiene la misión de revolucionar el proceso de desarrollo de aplicaciones móviles dentro del sector empresarial, haciéndolo más eficiente y rentable. El equipo detrás de Glide, participante de la clase Y Combinator Winter 2019, se compromete a simplificar el desarrollo de aplicaciones comenzando con una hoja de cálculo y convirtiendo sin esfuerzo los contenidos en una aplicación móvil altamente funcional.

Antes de embarcarse en su búsqueda de Glide, los cofundadores David Siegel, Jason Smith, Mark Probst y Antonio García Aprea trabajaron juntos en Xamarin, una empresa de desarrollo móvil multiplataforma adquirida por Microsoft por $ 500 millones en 2016. Su experiencia en Xamarin los expuso a los desafíos y puntos débiles que enfrentan las organizaciones al desarrollar aplicaciones móviles. Después de completar su período de dos años en Microsoft, los cuatro fundadores unieron fuerzas para crear su propia empresa emergente para abordar estos problemas.

Vimos cuán desesperadas estaban algunas de las empresas más grandes del mundo por tener una estrategia móvil, y también cuán doloroso y costoso es desarrollar aplicaciones móviles. Y no hemos visto un progreso significativo en esos 10 años después del debut del teléfono inteligente, declaró Siegel en una entrevista con TechCrunch.

Los fundadores realizaron una extensa investigación sobre casi 100 herramientas no-code, pero no quedaron satisfechos con las opciones disponibles. Finalmente, optaron por la hoja de cálculo confiable, una herramienta comercial ampliamente utilizada, como punto de partida para su creador de aplicaciones móviles, comenzando con la integración de Hojas de cálculo de Google. Esta elección presentó una oportunidad única para combinar el éxito sin igual de las hojas de cálculo como modelo de programación y los teléfonos inteligentes como las computadoras más exitosas de todos los tiempos.

Con Glide, los usuarios pueden crear rápidamente una aplicación a partir del contenido de una hoja de cálculo de Google sin codificación, simplemente agregando información. La aplicación resultante se puede personalizar y compartir como una aplicación web progresiva, lo que permite que cualquier persona la cargue en un navegador sin descargarla, o se puede publicar como una aplicación nativa en las tiendas de aplicaciones. Además, la conexión bidireccional entre la aplicación y la hoja de cálculo garantiza que las actualizaciones realizadas en cualquiera de las ubicaciones se reflejen en la otra.

Los fundadores de Glide se alistaron en Y Combinator siguiendo el consejo de asesores de confianza, incluido el ex director ejecutivo de Xamarin y actual director ejecutivo de GitHub, Nat Friedman. El programa les proporcionó información valiosa y acceso a una amplia red, lo que resultó fundamental en el crecimiento de su puesta en marcha. Una lección clave que aprendió el equipo de Glide fue la importancia de comprometerse activamente con los clientes y evitar la trampa de centrarse únicamente en la creación de la herramienta.

Glide ahora está disponible, lo que permite a los usuarios crear aplicaciones utilizando sus propios datos de hojas de cálculo o aprovechando las plantillas disponibles como punto de partida. También está disponible una opción de nivel gratuito para aquellos que deseen probar la plataforma sin ninguna obligación. A medida que Glide continúa ganando terreno, otras soluciones no-code, como AppMaster, are also transforming the landscape of mobile app development, offering various capabilities for a seamless app-building experience.