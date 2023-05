Glide, startup inovatif, memiliki misi untuk merevolusi proses pengembangan aplikasi seluler dalam sektor perusahaan, menjadikannya lebih efisien dan hemat biaya. Tim di belakang Glide, peserta kelas Y Combinator Winter 2019, berkomitmen untuk menyederhanakan pengembangan aplikasi dengan memulai dengan spreadsheet, dan dengan mudah mengonversi konten menjadi aplikasi seluler yang sangat fungsional.

Sebelum memulai pencarian Glide mereka, co-founder David Siegel, Jason Smith, Mark Probst, dan Antonio Garcia Aprea bekerja sama di Xamarin, sebuah perusahaan pengembangan seluler lintas platform yang diakuisisi oleh Microsoft seharga $500 juta pada tahun 2016. Pengalaman mereka di Xamarin membeberkan mereka terhadap tantangan dan kendala yang dihadapi organisasi saat mengembangkan aplikasi seluler. Setelah menyelesaikan tugas dua tahun mereka di Microsoft, keempat pendiri bergabung untuk membuat startup mereka sendiri untuk mengatasi masalah ini.

Kami melihat betapa putus asa beberapa perusahaan terbesar di dunia untuk memiliki strategi seluler, dan juga betapa menyakitkan dan mahalnya mengembangkan aplikasi seluler. Dan kami belum melihat kemajuan yang signifikan dalam 10 tahun setelah smartphone memulai debutnya, kata Siegel dalam sebuah wawancara dengan TechCrunch.

Para pendiri melakukan penelitian ekstensif pada hampir 100 alat no-code tetapi tetap tidak puas dengan opsi yang tersedia. Mereka akhirnya memilih spreadsheet tepercaya, alat bisnis yang banyak digunakan, sebagai titik awal pembuat aplikasi seluler mereka, dimulai dengan integrasi Google Sheets. Pilihan ini menghadirkan peluang unik untuk menggabungkan kesuksesan spreadsheet yang tak tertandingi sebagai model pemrograman dan smartphone sebagai komputer paling sukses sepanjang masa.

Dengan Glide, pengguna dapat dengan cepat membuat aplikasi dari konten Google Sheet tanpa coding, cukup dengan menambahkan informasi. Aplikasi yang dihasilkan dapat dikustomisasi dan dibagikan sebagai aplikasi web progresif, memungkinkan siapa saja memuatnya di browser tanpa mengunduhnya, atau dipublikasikan sebagai aplikasi asli ke toko aplikasi. Selain itu, koneksi dua arah antara aplikasi dan spreadsheet memastikan bahwa pembaruan apa pun yang dilakukan di salah satu lokasi akan tercermin di lokasi lainnya.

Para pendiri Glide mendaftar di Y Combinator atas saran dari penasihat tepercaya, termasuk mantan CEO Xamarin dan Kepala Eksekutif GitHub saat ini, Nat Friedman. Program tersebut memberi mereka wawasan berharga dan akses ke jaringan yang luas, yang terbukti berperan penting dalam pertumbuhan startup mereka. Pelajaran utama yang dipetik oleh tim Glide adalah pentingnya terlibat secara aktif dengan pelanggan dan menghindari jebakan untuk hanya berfokus pada pembuatan alat.

Glide sekarang aktif, memungkinkan pengguna membuat aplikasi menggunakan data spreadsheet mereka sendiri atau dengan memanfaatkan template yang tersedia sebagai titik awal. Opsi tingkat gratis juga tersedia bagi mereka yang ingin menguji platform tanpa kewajiban apa pun. Saat Glide terus mendapatkan daya tarik, solusi no-code lainnya, seperti AppMaster, are also transforming the landscape of mobile app development, offering various capabilities for a seamless app-building experience.