Glide 是一家开创性的初创公司,其使命是彻底改变企业部门内的移动应用程序开发流程,使其更高效、更具成本效益。 Glide 背后的团队是 Y Combinator 2019 年冬季课程的参与者,致力于通过从电子表格开始简化应用程序开发,并毫不费力地将内容转换为功能强大的移动应用程序。

在开始他们的 Glide 探索之前,联合创始人 David Siegel、Jason Smith、Mark Probst 和 Antonio Garcia Aprea 在 Xamarin 一起工作,Xamarin 是一家跨平台移动开发公司,于 2016 年被微软以 5 亿美元收购。他们在 Xamarin 的经历使他们暴露了组织在开发移动应用程序时面临的挑战和痛点。在微软完成两年的工作后,四位创始人联手创建了自己的初创公司来解决这些问题。

我们看到了一些世界上最大的公司多么渴望拥有移动战略,也看到开发移动应用程序是多么痛苦和昂贵。西格尔在接受 TechCrunch 采访时表示,在智能手机问世 10 年后,我们还没有看到重大进展。

创始人对近 100 种no-code工具进行了广泛研究,但对可用的选项仍然不满意。他们最终选择了可信赖的电子表格,这是一种广泛使用的商业工具,作为他们移动应用程序构建器的起点,从 Google 表格集成开始。这一选择提供了一个独特的机会,可以将电子表格作为编程模型的无与伦比的成功与智能手机作为有史以来最成功的计算机相结合。

借助 Glide,用户无需编码即可从 Google 表格的内容快速创建应用程序,只需添加信息即可。生成的应用程序可以自定义并作为渐进式网络应用程序共享,允许任何人在浏览器中加载它而无需下载,或者作为本地应用程序发布到应用程序商店。此外,应用程序和电子表格之间的双向连接可确保在任何一个位置所做的任何更新都会反映在另一个位置。

Glide 创始人根据值得信赖的顾问的建议加入了 Y Combinator,这些顾问包括前 Xamarin 首席执行官和现任 GitHub 首席执行官 Nat Friedman。该计划为他们提供了宝贵的见解和访问庞大网络的机会,事实证明这对他们的创业公司的发展起到了重要作用。 Glide 团队吸取的一个重要教训是积极与客户互动并避免陷入只专注于构建工具的陷阱的重要性。

Glide 现已上线,允许用户使用自己的电子表格数据或利用可用模板作为起点来创建应用程序。对于那些希望在没有任何义务的情况下测试平台的人,也可以使用免费套餐选项。