Glide, новаторский стартап, ставит перед собой задачу коренным образом изменить процесс разработки мобильных приложений в корпоративном секторе, сделав его более эффективным и экономичным. Команда Glide, участник класса Y Combinator Winter 2019, стремится упростить разработку приложений, начав с электронной таблицы и легко преобразовав ее содержимое в высокофункциональное мобильное приложение.

Прежде чем приступить к поиску Glide, соучредители Дэвид Сигел, Джейсон Смит, Марк Пробст и Антонио Гарсия Апреа вместе работали в Xamarin, компании по разработке кроссплатформенных мобильных приложений, приобретенной Microsoft за 500 миллионов долларов в 2016 году. Их опыт работы в Xamarin раскрыл их. к проблемам и болевым точкам, с которыми сталкиваются организации при разработке мобильных приложений. После завершения двухлетнего пребывания в Microsoft четверо основателей объединили усилия, чтобы создать собственный стартап для решения этих проблем.

Мы видели, в каком отчаянии некоторые из крупнейших компаний мира нуждались в мобильной стратегии, а также насколько болезненно и дорого обходится разработка мобильных приложений. И мы не увидели значительного прогресса в этом 10 лет после дебюта смартфона, заявил Сигел в интервью TechCrunch.

Основатели провели обширное исследование почти 100 инструментов no-code, но остались неудовлетворенными доступными вариантами. В конце концов они выбрали надежную электронную таблицу, широко используемый бизнес-инструмент, в качестве отправной точки для своего конструктора мобильных приложений, начиная с интеграции с Google Sheets. Этот выбор предоставил уникальную возможность объединить непревзойденный успех электронных таблиц как модели программирования и смартфонов как самых успешных компьютеров всех времен.

С помощью Glide пользователи могут быстро создать приложение из содержимого Google Sheet без написания кода, просто добавив информацию. Полученное приложение можно настроить и опубликовать как прогрессивное веб-приложение, что позволит любому загрузить его в браузер, не загружая его, или опубликовать как собственное приложение в магазинах приложений. Кроме того, двустороннее соединение между приложением и электронной таблицей гарантирует, что любые обновления, сделанные в одном месте, отразятся в другом.

Основатели Glide присоединились к Y Combinator по совету доверенных консультантов, в том числе бывшего генерального директора Xamarin и нынешнего генерального директора GitHub Ната Фридмана. Программа предоставила им ценную информацию и доступ к обширной сети, которая сыграла важную роль в росте их стартапа. Главный урок, который усвоила команда Glide, заключался в важности активного взаимодействия с клиентами и избегания ловушки сосредоточения исключительно на создании инструмента.

Glide теперь работает, позволяя пользователям создавать приложения, используя свои собственные данные электронных таблиц или используя доступные шаблоны в качестве отправной точки. Вариант бесплатного уровня также доступен для тех, кто хочет протестировать платформу без каких-либо обязательств. По мере того, как Glide продолжает набирать обороты, другие решения no-code, такие как AppMaster, are also transforming the landscape of mobile app development, offering various capabilities for a seamless app-building experience.