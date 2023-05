획기적인 신생 기업인 Glide는 엔터프라이즈 부문 내에서 모바일 앱 개발 프로세스를 혁신하여 보다 효율적이고 비용 효율적으로 만드는 임무를 수행하고 있습니다. Y Combinator Winter 2019 클래스 참가자인 Glide 팀은 스프레드시트로 시작하여 앱 개발을 단순화하고 콘텐츠를 매우 기능적인 모바일 앱으로 쉽게 변환하는 데 전념하고 있습니다.

Glide 퀘스트를 시작하기 전에 공동 창립자 David Siegel, Jason Smith, Mark Probst 및 Antonio Garcia Aprea는 2016년에 Microsoft가 5억 달러에 인수한 크로스 플랫폼 모바일 개발 회사인 Xamarin에서 함께 일했습니다. 모바일 앱을 개발할 때 조직이 직면한 문제와 문제점에 대해 설명합니다. Microsoft에서 2년간 근무한 후 4명의 창립자는 이러한 문제를 해결하기 위해 힘을 합쳐 자체 스타트업을 만들었습니다.

우리는 세계 최대 기업 중 일부가 모바일 전략을 갖기 위해 얼마나 필사적이며 모바일 앱을 개발하는 것이 얼마나 고통스럽고 비용이 많이 드는지 보았습니다. 시겔은 TechCrunch와의 인터뷰에서 스마트폰이 출시된 지 10년이 지난 지금까지 상당한 진전을 보지 못했다고 밝혔습니다.

창립자들은 거의 100개의 no-code 도구에 대해 광범위한 연구를 수행했지만 사용 가능한 옵션에 만족하지 못했습니다. 결국 Google 스프레드시트 통합을 시작으로 널리 사용되는 비즈니스 도구인 신뢰할 수 있는 스프레드시트를 모바일 앱 빌더의 출발점으로 선택했습니다. 이 선택은 프로그래밍 모델로서 스프레드시트의 독보적인 성공과 역사상 가장 성공적인 컴퓨터인 스마트폰을 결합할 수 있는 독특한 기회를 제공했습니다.

Glide를 사용하면 사용자는 코딩 없이 간단히 정보를 추가하기만 하면 Google 시트의 콘텐츠에서 앱을 빠르게 만들 수 있습니다. 결과 앱은 프로그레시브 웹 앱으로 사용자 지정 및 공유할 수 있으므로 누구나 다운로드하지 않고 브라우저에서 로드하거나 앱 스토어에 기본 앱으로 게시할 수 있습니다. 또한 앱과 스프레드시트 간의 양방향 연결을 통해 한 위치에서 수행된 모든 업데이트가 다른 위치에 반영되도록 합니다.

Glide 설립자는 전 Xamarin CEO와 현재 GitHub CEO인 Nat Friedman을 포함하여 신뢰할 수 있는 고문의 조언에 따라 Y Combinator에 입대했습니다. 이 프로그램은 그들에게 귀중한 통찰력과 방대한 네트워크에 대한 액세스를 제공했으며, 이는 스타트업의 성장에 중요한 역할을 했습니다. Glide 팀이 배운 핵심 교훈은 고객과 적극적으로 소통하고 도구 구축에만 집중하는 함정을 피하는 것의 중요성이었습니다.

Glide가 이제 라이브로 제공되어 사용자가 자신의 스프레드시트 데이터를 사용하거나 사용 가능한 템플릿을 시작점으로 활용하여 앱을 만들 수 있습니다. 의무 없이 플랫폼을 테스트하려는 사람들을 위해 무료 등급 옵션도 제공됩니다. Glide가 지속적으로 주목을 받으면서 AppMaster와 같은 다른 no-code 솔루션 AppMaster, are also transforming the landscape of mobile app development, offering various capabilities for a seamless app-building experience.