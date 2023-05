Glide, ein bahnbrechendes Startup, hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Entwicklungsprozess mobiler Apps im Unternehmenssektor zu revolutionieren und ihn effizienter und kostengünstiger zu machen. Das Team hinter Glide, einem Teilnehmer des Y Combinator Winter 2019-Kurses, setzt sich dafür ein, die App-Entwicklung zu vereinfachen, indem es mit einer Tabellenkalkulation beginnt und die Inhalte mühelos in eine hochfunktionale mobile App umwandelt.

Bevor sie sich auf die Suche nach Glide machten, arbeiteten die Mitbegründer David Siegel, Jason Smith, Mark Probst und Antonio Garcia Aprea bei Xamarin zusammen, einem plattformübergreifenden Mobilentwicklungsunternehmen, das 2016 von Microsoft für 500 Millionen US-Dollar übernommen wurde. Ihre Erfahrung bei Xamarin hat sie entlarvt zu den Herausforderungen und Schwachstellen, mit denen Unternehmen bei der Entwicklung mobiler Apps konfrontiert sind. Nach Abschluss ihrer zweijährigen Tätigkeit bei Microsoft schlossen sich die vier Gründer zusammen, um ein eigenes Startup zu gründen, um diese Probleme anzugehen.

Wir haben gesehen, wie verzweifelt einige der größten Unternehmen der Welt an einer mobilen Strategie waren und wie mühsam und teuer die Entwicklung mobiler Apps ist. Und zehn Jahre nach dem Debüt des Smartphones haben wir diesbezüglich keine nennenswerten Fortschritte gesehen, erklärte Siegel in einem Interview mit TechCrunch.

Die Gründer führten umfangreiche Recherchen zu fast 100 no-code -Tools durch, waren jedoch mit den verfügbaren Optionen unzufrieden. Sie entschieden sich schließlich für die bewährte Tabellenkalkulation, ein weit verbreitetes Geschäftstool, als Ausgangspunkt für ihren mobilen App-Builder und begannen mit der Integration von Google Sheets. Diese Wahl bot eine einzigartige Gelegenheit, den unübertroffenen Erfolg von Tabellenkalkulationen als Programmiermodell und Smartphones als erfolgreichsten Computer aller Zeiten zu kombinieren.

Mit Glide können Benutzer schnell und ohne Codierung eine App aus den Inhalten eines Google Sheets erstellen, indem sie einfach Informationen hinzufügen. Die resultierende App kann angepasst und als progressive Web-App geteilt werden, sodass jeder sie in einen Browser laden kann, ohne sie herunterzuladen, oder als native App in App-Stores veröffentlicht werden. Darüber hinaus stellt die bidirektionale Verbindung zwischen der App und der Tabelle sicher, dass alle an einem Ort vorgenommenen Aktualisierungen auch am anderen Ort widergespiegelt werden.

Die Glide-Gründer haben sich auf Anraten vertrauenswürdiger Berater, darunter des ehemaligen Xamarin-CEOs und aktuellen GitHub-CEOs Nat Friedman, für Y Combinator engagiert. Das Programm verschaffte ihnen wertvolle Einblicke und Zugang zu einem riesigen Netzwerk, was sich als entscheidend für das Wachstum ihres Startups erwies. Eine wichtige Lektion, die das Glide-Team gelernt hat, war, wie wichtig es ist, aktiv mit den Kunden in Kontakt zu treten und nicht in die Falle zu tappen, sich nur auf die Entwicklung des Tools zu konzentrieren.

Glide ist jetzt live und ermöglicht es Benutzern, Apps mit ihren eigenen Tabellenkalkulationsdaten oder durch Nutzung der verfügbaren Vorlagen als Ausgangspunkt zu erstellen. Für diejenigen, die die Plattform unverbindlich testen möchten, steht auch eine kostenlose Kontingentoption zur Verfügung. Während Glide immer mehr an Bedeutung gewinnt, AppMaster, are also transforming the landscape of mobile app development, offering various capabilities for a seamless app-building experience. andere no-code Lösungen wie AppMaster die Landschaft der mobilen App-Entwicklung und bieten verschiedene Funktionen für ein nahtloses App-Building-Erlebnis.