ग्लाइड, एक अभूतपूर्व स्टार्टअप, उद्यम क्षेत्र के भीतर मोबाइल ऐप विकास प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव लाने के मिशन पर है, जिससे इसे और अधिक कुशल और लागत प्रभावी बनाया जा सके। ग्लाइड के पीछे की टीम, वाई कॉम्बिनेटर विंटर 2019 क्लास की एक प्रतिभागी, एक स्प्रेडशीट के साथ शुरुआत करके और सहजता से सामग्री को अत्यधिक कार्यात्मक मोबाइल ऐप में परिवर्तित करके ऐप विकास को सरल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

अपनी ग्लाइड की खोज शुरू करने से पहले, सह-संस्थापक डेविड सीगल, जेसन स्मिथ, मार्क प्रोब्स्ट और एंटोनियो गार्सिया एप्रिया ने Xamarin में एक साथ काम किया, जो एक क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म मोबाइल डेवलपमेंट कंपनी है, जिसे Microsoft ने 2016 में $ 500 मिलियन में अधिग्रहित किया था। Xamarin में उनके अनुभव ने उन्हें उजागर किया। मोबाइल एप्लिकेशन विकसित करते समय संगठनों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों और दर्द बिंदुओं के बारे में। Microsoft में अपना दो साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद, चारों संस्थापकों ने इन मुद्दों को हल करने के लिए अपना स्टार्टअप बनाने के लिए सेना में शामिल हो गए।

हमने देखा कि दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनियां मोबाइल रणनीति के लिए कितनी बेताब थीं, और यह भी कि मोबाइल ऐप विकसित करना कितना दर्दनाक और महंगा है। सीगल ने टेकक्रंच के साथ एक साक्षात्कार में कहा, स्मार्टफोन की शुरुआत के 10 साल बाद हमने उस पर महत्वपूर्ण प्रगति नहीं देखी है।

संस्थापकों ने लगभग 100 no-code टूल्स पर व्यापक शोध किया लेकिन उपलब्ध विकल्पों से असंतुष्ट रहे। उन्होंने Google पत्रक एकीकरण के साथ शुरुआत करते हुए अपने मोबाइल ऐप बिल्डर के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में, एक व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले व्यवसाय उपकरण, भरोसेमंद स्प्रेडशीट का विकल्प चुना। इस चयन ने एक प्रोग्रामिंग मॉडल के रूप में स्प्रैडशीट्स की बेजोड़ सफलता और सभी समय के सबसे सफल कंप्यूटरों के रूप में स्मार्टफ़ोन को संयोजित करने का एक अनूठा अवसर प्रस्तुत किया।

ग्लाइड के साथ, उपयोगकर्ता केवल जानकारी जोड़कर, बिना कोडिंग के Google शीट की सामग्री से जल्दी से एक ऐप बना सकते हैं। परिणामी ऐप को एक प्रगतिशील वेब ऐप के रूप में अनुकूलित और साझा किया जा सकता है, जिससे कोई भी इसे डाउनलोड किए बिना ब्राउज़र में लोड कर सकता है, या ऐप स्टोर में मूल ऐप के रूप में प्रकाशित कर सकता है। इसके अलावा, ऐप और स्प्रैडशीट के बीच दो-तरफ़ा कनेक्शन यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी स्थान पर किए गए कोई भी अपडेट दूसरे स्थान पर दिखाई दें।

Glide के संस्थापक पूर्व Xamarin CEO और वर्तमान GitHub के मुख्य कार्यकारी अधिकारी Nat Friedman सहित विश्वसनीय सलाहकारों की सलाह पर Y Combinator में शामिल हुए। कार्यक्रम ने उन्हें मूल्यवान अंतर्दृष्टि और एक विशाल नेटवर्क तक पहुंच प्रदान की, जो उनके स्टार्टअप के विकास में सहायक साबित हुई। ग्लाइड टीम द्वारा सीखा गया एक महत्वपूर्ण सबक ग्राहकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने और उपकरण बनाने पर पूरी तरह से केंद्रित होने के जाल से बचने का महत्व था।

ग्लाइड अब लाइव है, जिससे उपयोगकर्ता अपने स्वयं के स्प्रेडशीट डेटा का उपयोग करके या शुरुआती बिंदु के रूप में उपलब्ध टेम्प्लेट का लाभ उठाकर ऐप बना सकते हैं। उन लोगों के लिए एक फ्री टियर विकल्प भी उपलब्ध है जो बिना किसी दायित्व के प्लेटफॉर्म का परीक्षण करना चाहते हैं। जैसा कि ग्लाइड कर्षण प्राप्त करना जारी रखता है, ऐपमास्टर जैसे अन्य no-code समाधान AppMaster, are also transforming the landscape of mobile app development, offering various capabilities for a seamless app-building experience.