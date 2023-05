Glide, una startup innovativa, ha la missione di rivoluzionare il processo di sviluppo di app mobili nel settore aziendale, rendendolo più efficiente ed economico. Il team dietro Glide, un partecipante al corso Y Combinator Winter 2019, si impegna a semplificare lo sviluppo di app partendo da un foglio di calcolo e convertendo senza sforzo i contenuti in un'app mobile altamente funzionale.

Prima di intraprendere la loro ricerca Glide, i co-fondatori David Siegel, Jason Smith, Mark Probst e Antonio Garcia Aprea hanno lavorato insieme presso Xamarin, una società di sviluppo mobile multipiattaforma acquisita da Microsoft per $ 500 milioni nel 2016. La loro esperienza in Xamarin li ha messi in luce alle sfide e ai punti deboli che le organizzazioni hanno dovuto affrontare durante lo sviluppo di app mobili. Dopo aver completato il loro periodo di due anni in Microsoft, i quattro fondatori hanno unito le forze per creare la propria startup per affrontare questi problemi.

Abbiamo visto quanto fossero disperate alcune delle più grandi aziende del mondo per avere una strategia mobile, e anche quanto sia doloroso e costoso sviluppare app mobili. E non abbiamo visto progressi significativi su quei 10 anni dopo il debutto dello smartphone, ha dichiarato Siegel in un'intervista a TechCrunch.

I fondatori hanno condotto ricerche approfondite su quasi 100 strumenti no-code, ma sono rimasti insoddisfatti delle opzioni disponibili. Alla fine hanno optato per il fidato foglio di calcolo, uno strumento aziendale ampiamente utilizzato, come punto di partenza per il loro generatore di app per dispositivi mobili, a partire dall'integrazione di Fogli Google. Questa scelta ha rappresentato un'opportunità unica per combinare il successo senza rivali dei fogli di calcolo come modello di programmazione e gli smartphone come i computer di maggior successo di tutti i tempi.

Con Glide, gli utenti possono creare rapidamente un'app dai contenuti di un foglio Google senza codifica, semplicemente aggiungendo informazioni. L'app risultante può essere personalizzata e condivisa come app Web progressiva, consentendo a chiunque di caricarla in un browser senza scaricarla o pubblicata come app nativa negli app store. Inoltre, la connessione bidirezionale tra l'app e il foglio di calcolo garantisce che qualsiasi aggiornamento effettuato in una delle due posizioni si rifletta nell'altra.

I fondatori di Glide si sono arruolati in Y Combinator su consiglio di consulenti di fiducia, tra cui l'ex CEO di Xamarin e l'attuale amministratore delegato di GitHub, Nat Friedman. Il programma ha fornito loro preziose informazioni e accesso a una vasta rete, che si è rivelata determinante per la crescita della loro startup. Una lezione chiave appresa dal team di Glide è stata l'importanza di impegnarsi attivamente con i clienti ed evitare la trappola di concentrarsi esclusivamente sulla costruzione dello strumento.

Glide è ora attivo e consente agli utenti di creare app utilizzando i propri dati del foglio di calcolo o sfruttando i modelli disponibili come punto di partenza. È disponibile anche un'opzione di livello gratuito per coloro che desiderano testare la piattaforma senza alcun obbligo. Mentre Glide continua a guadagnare terreno, anche altre soluzioni no-code, come AppMaster, are also transforming the landscape of mobile app development, offering various capabilities for a seamless app-building experience.