Glide, een baanbrekende startup, heeft een missie om het ontwikkelingsproces van mobiele apps binnen de bedrijfssector radicaal te veranderen, waardoor het efficiënter en kosteneffectiever wordt. Het team achter Glide, een deelnemer aan de Y Combinator Winter 2019-klasse, zet zich in voor het vereenvoudigen van app-ontwikkeling door te beginnen met een spreadsheet en de inhoud moeiteloos om te zetten in een zeer functionele mobiele app.

Voordat ze aan hun Glide-zoektocht begonnen, werkten mede-oprichters David Siegel, Jason Smith, Mark Probst en Antonio Garcia Aprea samen bij Xamarin, een platformonafhankelijk mobiel ontwikkelingsbedrijf dat in 2016 voor $ 500 miljoen door Microsoft werd overgenomen. Hun ervaring bij Xamarin stelde hen bloot op de uitdagingen en pijnpunten waarmee organisaties worden geconfronteerd bij het ontwikkelen van mobiele apps. Na het voltooien van hun tweejarige periode bij Microsoft, bundelden de vier oprichters hun krachten om hun eigen startup op te richten om deze problemen aan te pakken.

We zagen hoe wanhopig sommige van 's werelds grootste bedrijven waren om een mobiele strategie te hebben, en ook hoe pijnlijk en duur het is om mobiele apps te ontwikkelen. En we hebben geen significante vooruitgang gezien in die 10 jaar nadat de smartphone debuteerde, zei Siegel in een interview met TechCrunch.

De oprichters hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar bijna 100 tools no-code, maar bleven ontevreden over de beschikbare opties. Ze kozen uiteindelijk voor de vertrouwde spreadsheet, een veelgebruikte zakelijke tool, als uitgangspunt voor hun mobiele app-bouwer, te beginnen met de integratie met Google Spreadsheets. Deze keuze bood een unieke kans om het ongeëvenaarde succes van spreadsheets als programmeermodel en smartphones als de meest succesvolle computers aller tijden te combineren.

Met Glide kunnen gebruikers snel een app maken van de inhoud van een Google-spreadsheet zonder codering, simpelweg door informatie toe te voegen. De resulterende app kan worden aangepast en gedeeld als een progressieve web-app, zodat iedereen deze in een browser kan laden zonder deze te downloaden, of als native app in app-winkels kan worden gepubliceerd. Bovendien zorgt de tweerichtingsverbinding tussen de app en de spreadsheet ervoor dat eventuele updates die op de ene locatie worden aangebracht, worden weerspiegeld in de andere.

De oprichters van Glide traden in dienst bij Y Combinator op advies van vertrouwde adviseurs, waaronder de voormalige CEO van Xamarin en de huidige CEO van GitHub, Nat Friedman. Het programma bood hen waardevolle inzichten en toegang tot een enorm netwerk, wat een belangrijke rol speelde in de groei van hun startup. Een belangrijke les die het Glide-team heeft geleerd, was het belang van actieve interactie met klanten en het vermijden van de valkuil om alleen gefocust te blijven op het bouwen van de tool.

Glide is nu live, waardoor gebruikers apps kunnen maken met hun eigen spreadsheetgegevens of door de beschikbare sjablonen als uitgangspunt te gebruiken. Er is ook een gratis laagoptie beschikbaar voor degenen die het platform vrijblijvend willen testen. Naarmate Glide aan populariteit wint, AppMaster , are also transforming the landscape of mobile app development, offering various capabilities for a seamless app-building experience. andere oplossingen no-code, zoals AppMaster, ook het landschap van de ontwikkeling van mobiele apps en bieden ze verschillende mogelijkheden voor een naadloze app-bouwervaring.