画期的なスタートアップ企業である Glide は、エンタープライズ分野のモバイル アプリ開発プロセスに革命を起こし、より効率的でコスト効率の高いものにするという使命を担っています。 Y Combinator Winter 2019 クラスの参加者である Glide のチームは、スプレッドシートから始めてコンテンツを高機能モバイル アプリに簡単に変換することでアプリ開発を簡素化することに取り組んでいます。

Glide の探求に着手する前、共同創設者の David Siegel、Jason Smith、Mark Probst、Antonio Garcia Aprea は、2016 年に Microsoft が 5 億ドルで買収したクロスプラットフォーム モバイル開発会社 Xamarin で一緒に働いていました。Xamarin での経験により、彼らの魅力が明らかになりました。モバイルアプリを開発する際に組織が直面する課題や問題点を解決します。 Microsoft での 2 年間の勤務を終えた後、4 人の創設者は力を合わせて、これらの問題に対処するための独自のスタートアップを設立しました。

私たちは、世界最大手の企業がモバイル戦略を立てるのにどれほど必死であるか、そしてモバイルアプリの開発がいかに苦痛で費用がかかるかを目の当たりにしました。そして、スマートフォンの登場から10年が経過しても、その点で大きな進歩は見られないとシーゲル氏はTechCrunchとのインタビューで述べた。

創設者らは 100 近くのno-codeツールについて広範な調査を実施しましたが、利用可能なオプションには満足していませんでした。最終的に、彼らは、Google スプレッドシートの統合を皮切りに、モバイル アプリ ビルダーの出発点として、広く使用されているビジネス ツールである信頼できるスプレッドシートを選択しました。この選択は、プログラミング モデルとしてのスプレッドシートの比類のない成功と、史上最も成功したコンピューターとしてのスマートフォンを組み合わせるユニークな機会を提供しました。

Glide を使用すると、ユーザーはコーディングを行わずに、情報を追加するだけで Google スプレッドシートのコンテンツからアプリをすばやく作成できます。作成されたアプリはカスタマイズしてプログレッシブ Web アプリとして共有できるため、誰でもダウンロードせずにブラウザーに読み込んだり、ネイティブ アプリとしてアプリ ストアに公開したりできます。さらに、アプリとスプレッドシート間の双方向接続により、どちらかの場所で行われた更新がもう一方の場所にも確実に反映されます。

Glide の創設者たちは、Xamarin の元 CEO で現 GitHub の最高責任者である Nat Friedman を含む信頼できるアドバイザーのアドバイスを受けて Y Combinator に参加しました。このプログラムは貴重な洞察と広大なネットワークへのアクセスを彼らに提供し、それが彼らのスタートアップの成長に役立つことが証明されました。 Glide チームが学んだ重要な教訓は、顧客と積極的に関わり、ツールの構築だけに集中するという罠を避けることの重要性でした。

Glide は現在公開されており、ユーザーは独自のスプレッドシート データを使用するか、開始点として利用可能なテンプレートを活用してアプリを作成できます。義務を負わずにプラットフォームをテストしたい場合は、無料利用枠のオプションも利用できます。 Glide が勢いを増すにつれて、AppMaster などの他のno-codeソリューションAppMaster, are also transforming the landscape of mobile app development, offering various capabilities for a seamless app-building experience.