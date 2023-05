Glide ، شركة ناشئة رائدة ، في مهمة لإحداث ثورة في عملية تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة داخل قطاع المؤسسات ، مما يجعلها أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة. يلتزم الفريق الذي يقف وراء Glide ، أحد المشاركين في فصل Y Combinator Winter 2019 ، بتبسيط تطوير التطبيق من خلال البدء بجدول بيانات ، وتحويل المحتويات بسهولة إلى تطبيق جوّال فعال للغاية.

قبل الشروع في مهمة Glide ، عمل المؤسسون المشاركون David Siegel ، و Jason Smith ، و Mark Probst ، و Antonio Garcia Aprea معًا في Xamarin ، وهي شركة لتطوير الأجهزة المحمولة عبر الأنظمة الأساسية استحوذت عليها Microsoft مقابل 500 مليون دولار في عام 2016. كشفت تجربتهم في Xamarin عنهم للتحديات ونقاط الضعف التي تواجهها المؤسسات عند تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. بعد إكمال فترة عملهم التي استمرت عامين في Microsoft ، تعاون المؤسسون الأربعة لإنشاء شركة ناشئة خاصة بهم لمعالجة هذه المشكلات.

لقد رأينا كيف أن بعض أكبر الشركات في العالم كان يائسًا من امتلاك إستراتيجية للجوّال ، وأيضًا كم هو مؤلم ومكلف تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. وصرح Siegel في مقابلة مع TechCrunch ، ولم نشهد تقدمًا كبيرًا في تلك السنوات العشر بعد ظهور الهاتف الذكي لأول مرة.

أجرى المؤسسون بحثًا مكثفًا على ما يقرب من 100 أداة no-code ولكنهم ظلوا غير راضين عن الخيارات المتاحة. لقد اختاروا في النهاية جدول البيانات الموثوق به ، وهو أداة أعمال مستخدمة على نطاق واسع ، كنقطة انطلاق لمنشئ تطبيقات الأجهزة المحمولة ، بدءًا من تكامل جداول بيانات Google. قدم هذا الاختيار فرصة فريدة للجمع بين النجاح منقطع النظير لجداول البيانات كنموذج برمجة والهواتف الذكية كأجهزة الكمبيوتر الأكثر نجاحًا على الإطلاق.

باستخدام Glide ، يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيق بسرعة من محتويات جداول بيانات Google بدون تشفير ، وذلك ببساطة عن طريق إضافة المعلومات. يمكن تخصيص التطبيق الناتج ومشاركته كتطبيق ويب تقدمي ، مما يسمح لأي شخص بتحميله في متصفح دون تنزيله ، أو نشره كتطبيق أصلي في متاجر التطبيقات. علاوة على ذلك ، يضمن الاتصال ثنائي الاتجاه بين التطبيق وجدول البيانات أن أي تحديثات يتم إجراؤها في أي من الموقعين تنعكس في الآخر.

تم تجنيد مؤسسي Glide في Y Combinator بناءً على مشورة المستشارين الموثوق بهم ، بما في ذلك الرئيس التنفيذي السابق لشركة Xamarin والرئيس التنفيذي الحالي لشركة GitHub ، نات فريدمان. زودهم البرنامج برؤى قيمة وإمكانية الوصول إلى شبكة واسعة ، والتي أثبتت فعاليتها في نمو شركتهم الناشئة. كان الدرس الرئيسي الذي تعلمه فريق Glide هو أهمية المشاركة الفعالة مع العملاء وتجنب الوقوع في فخ التركيز فقط على بناء الأداة.

أصبح الانزلاق مباشرًا الآن ، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات باستخدام بيانات جداول البيانات الخاصة بهم أو عن طريق الاستفادة من القوالب المتاحة كنقطة بداية. يتوفر خيار المستوى المجاني أيضًا لأولئك الذين يرغبون في اختبار النظام الأساسي دون أي التزامات. مع استمرار Glide في اكتساب قوة دفع ، تعمل الحلول الأخرى no-code ، مثل AppMaster, are also transforming the landscape of mobile app development, offering various capabilities for a seamless app-building experience.