Glide, une startup révolutionnaire, a pour mission de révolutionner le processus de développement d'applications mobiles dans le secteur des entreprises, en le rendant plus efficace et plus rentable. L'équipe derrière Glide, un participant à la classe Y Combinator Winter 2019, s'est engagée à simplifier le développement d'applications en commençant par une feuille de calcul et en convertissant sans effort le contenu en une application mobile hautement fonctionnelle.

Avant de se lancer dans leur quête Glide, les co-fondateurs David Siegel, Jason Smith, Mark Probst et Antonio Garcia Aprea ont travaillé ensemble chez Xamarin, une société de développement mobile multiplateforme acquise par Microsoft pour 500 millions de dollars en 2016. Leur expérience chez Xamarin les a exposés aux défis et aux points faibles auxquels les organisations sont confrontées lors du développement d'applications mobiles. Après avoir terminé leur séjour de deux ans chez Microsoft, les quatre fondateurs ont uni leurs forces pour créer leur propre startup afin de résoudre ces problèmes.

Nous avons vu à quel point certaines des plus grandes entreprises du monde étaient désespérées d'avoir une stratégie mobile, et aussi à quel point il est pénible et coûteux de développer des applications mobiles. Et nous n'avons pas vu de progrès significatifs à ce sujet 10 ans après le lancement du smartphone, a déclaré Siegel dans une interview avec TechCrunch.

Les fondateurs ont mené des recherches approfondies sur près de 100 outils no-code, mais sont restés insatisfaits des options disponibles. Ils ont finalement opté pour la feuille de calcul fiable, un outil commercial largement utilisé, comme point de départ pour leur créateur d'applications mobiles, en commençant par l'intégration de Google Sheets. Ce choix offrait une opportunité unique de combiner le succès inégalé des feuilles de calcul comme modèle de programmation et des smartphones comme les ordinateurs les plus performants de tous les temps.

Avec Glide, les utilisateurs peuvent créer rapidement une application à partir du contenu d'une feuille Google sans codage, simplement en ajoutant des informations. L'application résultante peut être personnalisée et partagée en tant qu'application Web progressive, permettant à quiconque de la charger dans un navigateur sans la télécharger, ou publiée en tant qu'application native sur les magasins d'applications. De plus, la connexion bidirectionnelle entre l'application et la feuille de calcul garantit que toutes les mises à jour effectuées dans l'un ou l'autre emplacement sont reflétées dans l'autre.

Les fondateurs de Glide se sont enrôlés dans Y Combinator sur les conseils de conseillers de confiance, dont l'ancien PDG de Xamarin et actuel directeur général de GitHub, Nat Friedman. Le programme leur a fourni des informations précieuses et un accès à un vaste réseau, qui s'est avéré déterminant dans la croissance de leur startup. Une leçon clé apprise par l'équipe Glide était l'importance de s'engager activement avec les clients et d'éviter le piège de se concentrer uniquement sur la construction de l'outil.

Glide est maintenant en ligne, permettant aux utilisateurs de créer des applications en utilisant leurs propres données de feuille de calcul ou en tirant parti des modèles disponibles comme point de départ. Une option de niveau gratuit est également disponible pour ceux qui souhaitent tester la plateforme sans aucune obligation.