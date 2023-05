Glide ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพที่ก้าวล้ำ มีพันธกิจที่จะปฏิวัติกระบวนการพัฒนาแอพมือถือภายในภาคส่วนองค์กร ทำให้มีประสิทธิภาพและคุ้มทุนมากขึ้น ทีมงานที่อยู่เบื้องหลัง Glide ซึ่งเข้าร่วมคลาส Y Combinator Winter 2019 มุ่งมั่นที่จะทำให้การพัฒนาแอพง่ายขึ้นโดยเริ่มจากสเปรดชีต และแปลงเนื้อหาให้เป็นแอพมือถือที่ใช้งานได้สูงอย่างง่ายดาย

ก่อนเริ่มภารกิจ Glide ผู้ร่วมก่อตั้ง David Siegel, Jason Smith, Mark Probst และ Antonio Garcia Aprea ทำงานร่วมกันที่ Xamarin บริษัทพัฒนามือถือข้ามแพลตฟอร์มที่ Microsoft ซื้อกิจการด้วยมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ในปี 2559 ประสบการณ์ที่ Xamarin ทำให้พวกเขาได้รับรู้ ถึงความท้าทายและปัญหาที่องค์กรต้องเผชิญเมื่อพัฒนาแอพมือถือ หลังจากเสร็จสิ้นการทำงานสองปีที่ Microsoft ผู้ก่อตั้งทั้งสี่ได้ร่วมมือกันสร้างสตาร์ทอัพของตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้

เราได้เห็นความสิ้นหวังของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกบางแห่งที่ต้องมีกลยุทธ์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ รวมถึงความเจ็บปวดและค่าใช้จ่ายสูงในการพัฒนาแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และเราไม่ได้เห็นความคืบหน้าที่สำคัญในช่วง 10 ปีหลังจากเปิดตัวสมาร์ทโฟน Siegel กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ TechCrunch

ผู้ก่อตั้งได้ทำการวิจัยอย่างละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือ no-code เกือบ 100 รายการ แต่ยังคงไม่พอใจกับตัวเลือกที่มีอยู่ ในที่สุดพวกเขาก็เลือกใช้สเปรดชีตที่เชื่อถือได้ ซึ่งเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับเครื่องมือสร้างแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยเริ่มจากการรวม Google ชีต ตัวเลือกนี้นำเสนอโอกาสพิเศษในการรวมความสำเร็จที่ไม่มีใครเทียบได้ของสเปรดชีตในรูปแบบการเขียนโปรแกรม และสมาร์ทโฟนเป็นคอมพิวเตอร์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดตลอดกาล

เมื่อใช้ Glide ผู้ใช้จะสามารถสร้างแอปจากเนื้อหาใน Google ชีตได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเขียนโค้ด เพียงแค่เพิ่มข้อมูล แอปที่ได้สามารถปรับแต่งและแชร์เป็นเว็บแอปแบบโปรเกรสซีฟ ทำให้ทุกคนโหลดแอปในเบราว์เซอร์ได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลด หรือเผยแพร่เป็นแอปแบบเนทีฟไปยังร้านแอป นอกจากนี้ การเชื่อมต่อแบบสองทางระหว่างแอปและสเปรดชีตทำให้มั่นใจได้ว่าการอัปเดตใดๆ ที่เกิดขึ้นในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งจะสะท้อนไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง

ผู้ก่อตั้ง Glide เข้าร่วม Y Combinator ตามคำแนะนำของที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้ ซึ่งรวมถึงอดีต CEO ของ Xamarin และ Nat Friedman ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GitHub คนปัจจุบัน โปรแกรมนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าแก่พวกเขาและการเข้าถึงเครือข่ายขนาดใหญ่ ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการเติบโตของสตาร์ทอัพ บทเรียนสำคัญที่ทีม Glide ได้เรียนรู้คือความสำคัญของการมีส่วนร่วมกับลูกค้าอย่างจริงจังและหลีกเลี่ยงกับดักของการมุ่งความสนใจไปที่การสร้างเครื่องมือเพียงอย่างเดียว

ขณะนี้ Glide เปิดให้ใช้งานแล้ว โดยอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างแอปโดยใช้ข้อมูลสเปรดชีตของตนเองหรือโดยใช้ประโยชน์จากเทมเพลตที่มีอยู่เป็นจุดเริ่มต้น นอกจากนี้ยังมีตัวเลือก Free Tier สำหรับผู้ที่ต้องการทดสอบแพลตฟอร์มโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ในขณะที่ Glide ยังคงได้รับแรงผลักดัน โซลูชัน no-code อื่นๆ เช่น AppMaster, are also transforming the landscape of mobile app development, offering various capabilities for a seamless app-building experience.