গ্লাইড, একটি গ্রাউন্ডব্রেকিং স্টার্টআপ, এন্টারপ্রাইজ সেক্টরের মধ্যে মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট প্রক্রিয়াকে আরও দক্ষ এবং সাশ্রয়ী করে তোলার একটি মিশনে রয়েছে৷ ওয়াই কম্বিনেটর উইন্টার 2019 ক্লাসে অংশগ্রহণকারী গ্লাইডের পিছনের দলটি একটি স্প্রেডশীট দিয়ে শুরু করে এবং অনায়াসে বিষয়বস্তুগুলিকে একটি অত্যন্ত কার্যকরী মোবাইল অ্যাপে রূপান্তর করে অ্যাপ বিকাশকে সহজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

তাদের গ্লাইড কোয়েস্ট শুরু করার আগে, সহ-প্রতিষ্ঠাতা ডেভিড সিগেল, জেসন স্মিথ, মার্ক প্রবস্ট এবং আন্তোনিও গার্সিয়া আপ্রিয়া Xamarin-এ একসাথে কাজ করেছিলেন, একটি ক্রস-প্ল্যাটফর্ম মোবাইল ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি যা Microsoft দ্বারা 2016 সালে $500 মিলিয়নে অর্জিত হয়েছিল। Xamarin-এ তাদের অভিজ্ঞতা তাদের উন্মোচিত করেছিল। মোবাইল অ্যাপস ডেভেলপ করার সময় প্রতিষ্ঠানগুলো যে চ্যালেঞ্জ ও ব্যথার বিষয়গুলোর মুখোমুখি হয়েছিল। মাইক্রোসফটে তাদের দুই বছরের কর্মকাল শেষ করার পরে, চার প্রতিষ্ঠাতা এই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য তাদের নিজস্ব স্টার্টআপ তৈরি করতে বাহিনীতে যোগদান করেছিলেন।

আমরা দেখেছি যে বিশ্বের বড় বড় কোম্পানিগুলির একটি মোবাইল কৌশল নেওয়ার জন্য কতটা মরিয়া ছিল এবং মোবাইল অ্যাপগুলি বিকাশ করা কতটা বেদনাদায়ক এবং ব্যয়বহুল। এবং আমরা স্মার্টফোনটি আত্মপ্রকাশের 10 বছর পরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখিনি, সিগেল টেকক্রাঞ্চের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন।

প্রতিষ্ঠাতারা প্রায় 100টি no-code সরঞ্জামের উপর ব্যাপক গবেষণা পরিচালনা করেছেন কিন্তু উপলব্ধ বিকল্পগুলির সাথে অসন্তুষ্ট ছিলেন। তারা শেষ পর্যন্ত বিশ্বস্ত স্প্রেডশীট বেছে নিয়েছে, একটি বহুল ব্যবহৃত ব্যবসায়িক টুল, তাদের মোবাইল অ্যাপ নির্মাতার সূচনা বিন্দু হিসেবে, Google পত্রক একীকরণের মাধ্যমে। এই পছন্দটি একটি প্রোগ্রামিং মডেল হিসাবে স্প্রেডশীটগুলির অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাফল্য এবং স্মার্টফোনগুলিকে সর্বকালের সবচেয়ে সফল কম্পিউটার হিসাবে একত্রিত করার একটি অনন্য সুযোগ উপস্থাপন করেছে৷

Glide-এর সাহায্যে ব্যবহারকারীরা শুধুমাত্র তথ্য যোগ করে কোডিং ছাড়াই Google Sheet-এর বিষয়বস্তু থেকে দ্রুত একটি অ্যাপ তৈরি করতে পারে। ফলস্বরূপ অ্যাপটিকে একটি প্রগতিশীল ওয়েব অ্যাপ হিসাবে কাস্টমাইজ করা এবং শেয়ার করা যেতে পারে, যেকেউ এটি ডাউনলোড না করে একটি ব্রাউজারে লোড করতে দেয়, বা অ্যাপ স্টোরগুলিতে নেটিভ অ্যাপ হিসাবে প্রকাশ করতে দেয়। উপরন্তু, অ্যাপ এবং স্প্রেডশীটের মধ্যে দ্বি-মুখী সংযোগ নিশ্চিত করে যে উভয় স্থানে করা যেকোনো আপডেট অন্য স্থানে প্রতিফলিত হয়।

Glide প্রতিষ্ঠাতারা বিশ্বস্ত উপদেষ্টাদের পরামর্শে Y Combinator-এ তালিকাভুক্ত হন, যার মধ্যে সাবেক Xamarin CEO এবং বর্তমান GitHub-এর প্রধান নির্বাহী, ন্যাট ফ্রিডম্যান সহ। প্রোগ্রামটি তাদের মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি এবং একটি বিশাল নেটওয়ার্কে অ্যাক্সেস প্রদান করেছে, যা তাদের স্টার্টআপের বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। গ্লাইড টিম দ্বারা শেখা একটি মূল পাঠ ছিল গ্রাহকদের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকার এবং টুলটি তৈরিতে সম্পূর্ণ মনোযোগী হওয়ার ফাঁদ এড়ানোর গুরুত্ব।

গ্লাইড এখন লাইভ, ব্যবহারকারীদের তাদের নিজস্ব স্প্রেডশীট ডেটা ব্যবহার করে বা প্রারম্ভিক বিন্দু হিসাবে উপলব্ধ টেমপ্লেটগুলি ব্যবহার করে অ্যাপ তৈরি করতে দেয়৷ যারা কোনো বাধ্যবাধকতা ছাড়াই প্ল্যাটফর্ম পরীক্ষা করতে চান তাদের জন্য একটি বিনামূল্যের স্তরের বিকল্পও উপলব্ধ। Glide ক্রমাগত ট্র্যাকশন অর্জন করে চলেছে, অন্যান্য no-code সমাধান, যেমন AppMaster, are also transforming the landscape of mobile app development, offering various capabilities for a seamless app-building experience.