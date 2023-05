Glide, przełomowy startup, ma misję zrewolucjonizowania procesu tworzenia aplikacji mobilnych w sektorze przedsiębiorstw, czyniąc go bardziej wydajnym i opłacalnym. Zespół stojący za Glide, uczestnik zajęć Y Combinator Winter 2019, jest zaangażowany w uproszczenie tworzenia aplikacji, rozpoczynając od arkusza kalkulacyjnego i bezproblemowo przekształcając zawartość w wysoce funkcjonalną aplikację mobilną.

Przed rozpoczęciem misji Glide współzałożyciele David Siegel, Jason Smith, Mark Probst i Antonio Garcia Aprea pracowali razem w Xamarin, wieloplatformowej firmie zajmującej się programowaniem urządzeń mobilnych, przejętej przez Microsoft za 500 mln USD w 2016 r. Ich doświadczenie w Xamarin ujawniło ich do wyzwań i problemów, z którymi borykają się organizacje podczas tworzenia aplikacji mobilnych. Po zakończeniu dwuletniej pracy w firmie Microsoft czterej założyciele połączyli siły, aby stworzyć własny start-up, aby rozwiązać te problemy.

Widzieliśmy, jak zdesperowane były niektóre z największych firm na świecie, aby mieć strategię mobilną, a także jak bolesne i kosztowne jest tworzenie aplikacji mobilnych. I nie widzieliśmy znaczącego postępu w tym 10 lat po debiucie smartfona, stwierdził Siegel w wywiadzie dla TechCrunch.

Założyciele przeprowadzili szeroko zakrojone badania nad prawie 100 narzędziami no-code, ale nie byli zadowoleni z dostępnych opcji. Ostatecznie zdecydowali się na zaufany arkusz kalkulacyjny, powszechnie używane narzędzie biznesowe, jako punkt wyjścia dla swojego narzędzia do tworzenia aplikacji mobilnych, zaczynając od integracji z Arkuszami Google. Ten wybór stanowił wyjątkową okazję do połączenia niezrównanego sukcesu arkuszy kalkulacyjnych jako modelu programowania i smartfonów jako najbardziej udanych komputerów wszechczasów.

Dzięki Glide użytkownicy mogą szybko utworzyć aplikację z zawartości Arkusza Google bez kodowania, po prostu dodając informacje. Powstałą aplikację można dostosować i udostępnić jako progresywną aplikację internetową, umożliwiając każdemu załadowanie jej do przeglądarki bez pobierania lub opublikowanie jako natywna aplikacja w sklepach z aplikacjami. Co więcej, dwukierunkowe połączenie między aplikacją a arkuszem kalkulacyjnym gwarantuje, że wszelkie aktualizacje dokonane w jednej lokalizacji zostaną odzwierciedlone w drugiej.

Założyciele Glide zapisali się do Y Combinator za radą zaufanych doradców, w tym byłego dyrektora generalnego Xamarin i obecnego dyrektora generalnego GitHub, Nata Friedmana. Program zapewnił im cenne spostrzeżenia i dostęp do rozległej sieci, która okazała się kluczowa dla rozwoju ich startupu. Kluczową lekcją wyciągniętą przez zespół Glide było znaczenie aktywnego angażowania klientów i unikania pułapki skupienia się wyłącznie na tworzeniu narzędzia.

Glide jest już dostępny, umożliwiając użytkownikom tworzenie aplikacji przy użyciu własnych danych z arkuszy kalkulacyjnych lub wykorzystując dostępne szablony jako punkt wyjścia. Dostępna jest również opcja bezpłatnego poziomu dla tych, którzy chcą przetestować platformę bez żadnych zobowiązań. Ponieważ Glide wciąż zyskuje na popularności, inne rozwiązania no-code, takie jak AppMaster, are also transforming the landscape of mobile app development, offering various capabilities for a seamless app-building experience.