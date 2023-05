Glide, một công ty khởi nghiệp đột phá, đang thực hiện sứ mệnh cách mạng hóa quy trình phát triển ứng dụng di động trong khu vực doanh nghiệp, giúp quy trình này hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn. Nhóm đằng sau Glide, một người tham gia lớp Y Combinator Winter 2019, cam kết đơn giản hóa việc phát triển ứng dụng bằng cách bắt đầu với một bảng tính và dễ dàng chuyển đổi nội dung thành một ứng dụng dành cho thiết bị di động có chức năng cao.

Trước khi bắt tay vào tìm kiếm Glide, những người đồng sáng lập David Siegel, Jason Smith, Mark Probst và Antonio Garcia Aprea đã làm việc cùng nhau tại Xamarin, một công ty phát triển di động đa nền tảng được Microsoft mua lại với giá 500 triệu USD vào năm 2016. Trải nghiệm của họ tại Xamarin đã cho họ thấy đến những thách thức và khó khăn mà các tổ chức phải đối mặt khi phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động. Sau khi hoàn thành hai năm làm việc tại Microsoft, bốn nhà sáng lập đã hợp lực thành lập công ty khởi nghiệp của riêng họ để giải quyết những vấn đề này.

Chúng tôi đã thấy một số công ty lớn nhất thế giới tuyệt vọng như thế nào khi có chiến lược di động, cũng như việc phát triển các ứng dụng di động đau đớn và tốn kém như thế nào. Và chúng tôi đã không thấy tiến bộ đáng kể nào trong 10 năm sau khi điện thoại thông minh ra mắt, Siegel đã nói trong một cuộc phỏng vấn với TechCrunch.

Những người sáng lập đã tiến hành nghiên cứu sâu rộng về gần 100 công cụ no-code nhưng vẫn không hài lòng với các tùy chọn có sẵn. Cuối cùng, họ đã chọn bảng tính đáng tin cậy, một công cụ kinh doanh được sử dụng rộng rãi, làm điểm khởi đầu cho trình tạo ứng dụng dành cho thiết bị di động của họ, bắt đầu bằng tích hợp Google Trang tính. Sự lựa chọn này mang đến một cơ hội duy nhất để kết hợp thành công vô song của bảng tính với tư cách là một mô hình lập trình và điện thoại thông minh với tư cách là máy tính thành công nhất mọi thời đại.

Với Glide, người dùng có thể nhanh chóng tạo một ứng dụng từ nội dung của Google Trang tính mà không cần mã hóa, chỉ bằng cách thêm thông tin. Ứng dụng kết quả có thể được tùy chỉnh và chia sẻ dưới dạng ứng dụng web tiến bộ, cho phép mọi người tải ứng dụng đó trong trình duyệt mà không cần tải xuống hoặc xuất bản dưới dạng ứng dụng gốc cho các cửa hàng ứng dụng. Hơn nữa, kết nối hai chiều giữa ứng dụng và bảng tính đảm bảo rằng mọi cập nhật được thực hiện ở một trong hai vị trí đều được phản ánh ở vị trí kia.

Những người sáng lập Glide đã gia nhập Y Combinator theo lời khuyên của các cố vấn đáng tin cậy, bao gồm cựu Giám đốc điều hành Xamarin và Giám đốc điều hành hiện tại của GitHub, Nat Friedman. Chương trình đã cung cấp cho họ những hiểu biết có giá trị và quyền truy cập vào một mạng lưới rộng lớn, điều này đã chứng tỏ là công cụ cho sự phát triển của công ty khởi nghiệp của họ. Một bài học quan trọng mà nhóm Glide đã học được là tầm quan trọng của việc tích cực tương tác với khách hàng và tránh cái bẫy chỉ tập trung vào việc xây dựng công cụ.

Glide hiện đang hoạt động, cho phép người dùng tạo ứng dụng bằng cách sử dụng dữ liệu bảng tính của riêng họ hoặc bằng cách tận dụng các mẫu có sẵn làm điểm bắt đầu. Tùy chọn cấp miễn phí cũng có sẵn cho những người muốn thử nghiệm nền tảng mà không có bất kỳ nghĩa vụ nào. Khi Glide tiếp tục thu hút được sự chú ý, các giải pháp no-code khác, chẳng hạn như AppMaster, are also transforming the landscape of mobile app development, offering various capabilities for a seamless app-building experience.