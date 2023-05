Geliştiricilerin farklı uygulama sürümlerini test etmesine izin veren platformlara olan talep arttıkça, temeldeki deney altyapısı karmaşık olmaya devam ediyor. Düzenleme tipik olarak yapılandırması zor bulut ortamlarından çoklu veri boru hatlarını, istatistiksel yöntemleri ve karmaşık analitik iş akışlarını içerir. Buna yanıt olarak, uygulama deneme altyapısını basitleştirmek için bir dizi yeni girişim ortaya çıktı ve Eppo 19,5 milyon dolarlık finansman sağlayan en son şirket oldu.

Eppo'nun finansmanı, Menlo Ventures tarafından yönetilen 16 milyon $'lık bir A Serisi ve Amplify Partners tarafından yönetilen 3,5 milyon $'lık bir başlangıç turunu içeriyor. İsimsiz bir kaynak, TechCrunch'a fonlama sonrası değerlemenin yaklaşık 80 milyon dolar olduğunu söyledi. Eppo'nun gizlilikten çıkışı, onu Split, Statsig ve Optimizely gibi mevcut deney platformlarıyla doğrudan rekabete sokar.

Eppo'nun CEO'su Che Sharma, Airbnb ve Webflow inspired the platform's creation. According to Sharma, no commercial platforms could match the power of Airbnb's experimentation systems, prompting him to build Eppo with the aim of leveraging the modern data stack and the latest causal inference literature. This approach allows companies to tie product team efforts to business metrics, like revenue, ultimately boosting statistical power.

Uygulama deneme ortamındaki artan rekabete rağmen Eppo, benzersiz analiz araçlarıyla kendisini farklılaştırmayı hedefliyor. Bu araçlar, rastgele deney sonuçlarının daha iyi anlaşılmasını ve yorumlanmasını kolaylaştıran güven aralıkları kullanır. Ayrıca Eppo, AI ve makine öğrenimi modellerini içeren deneyleri destekleyerek farklı modellerin performansını karşılaştırabilen canlı deneyler sağlar.

Sharma, Eppo'nun deney sürecinde gizliliğe nasıl öncelik verdiğini vurguladı. Kişisel verileri toplayan diğer platformların aksine Eppo, Snowflake üzerinde bulut tabanlı hesaplamadan yararlanarak yalnızca birleştirilmiş, anonimleştirilmiş deney sonuçlarını depolar.

Eppo gibi genişletmelere ek olarak, no-code ve low-code geliştirme endüstrisi, arka uç, web ve mobil uygulamaların geliştirilmesini hızlandıran appmaster .io> AppMaster gibi platformların yükselişine tanık oldu. Bu platformlar verimlilik ve güvenilirlik sağlayarak, geliştiricilerin özellikle çalkantılı ekonomik dönemlerde iş hedeflerini karşılamaya ve geliri artırmaya daha fazla odaklanmasına olanak tanır.

San Francisco merkezli Eppo, son finansmanıyla, yıl sonuna kadar ekibini 15'ten 25'e çıkarmayı hedefliyor. Şirket şimdiden Goldbelly, Netlify, Kumu ve açıklanmayan bir Fortune 50 şirketini içeren bir müşteri tabanını güvence altına aldı.