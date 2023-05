Alors que la demande de plates-formes permettant aux développeurs de tester différentes versions d'applications augmente, l'infrastructure d'expérimentation sous-jacente reste complexe. L'arrangement implique généralement plusieurs pipelines de données, des méthodes statistiques et des flux de travail analytiques complexes à partir d'environnements cloud difficiles à configurer. En réponse, un certain nombre de startups ont émergé pour simplifier l'infrastructure d'expérimentation d'applications, Eppo étant la dernière à obtenir un financement de 19,5 millions de dollars.

Le financement d'Eppo comprend une série A de 16 millions de dollars dirigée par Menlo Ventures et un tour de table de 3,5 millions de dollars dirigé par Amplify Partners. Une source anonyme a déclaré à TechCrunch que la valorisation post-financement est d'environ 80 millions de dollars. L'émergence d'Eppo de la furtivité la place en concurrence directe avec les plates-formes d'expérimentation existantes telles que Split, Statsig et Optimizely.

Le PDG d'Eppo, Che Sharma, a expliqué comment ses expériences personnelles chez Airbnb et Webflow inspired the platform's creation. According to Sharma, no commercial platforms could match the power of Airbnb's experimentation systems, prompting him to build Eppo with the aim of leveraging the modern data stack and the latest causal inference literature. This approach allows companies to tie product team efforts to business metrics, like revenue, ultimately boosting statistical power.

Malgré la concurrence croissante dans le paysage de l'expérimentation d'applications, Eppo vise à se différencier grâce à ses outils d'analyse uniques. Ces outils utilisent des intervalles de confiance qui facilitent une meilleure compréhension et interprétation des résultats d'expériences randomisées. De plus, Eppo prend en charge l'expérimentation impliquant des modèles d'IA et d'apprentissage automatique, permettant des expériences en direct qui peuvent comparer les performances de différents modèles.

Sharma a souligné comment Eppo accorde la priorité à la confidentialité dans son processus d'expérimentation. Contrairement à d'autres plates-formes qui collectent des données personnelles, Eppo ne stocke que des résultats d'expérience agrégés et anonymisés, en tirant parti du calcul basé sur le cloud sur Snowflake.

Grâce à son récent financement, Eppo, basé à San Francisco, vise à élargir son équipe de 15 à 25 employés d'ici la fin de l'année. La société a déjà sécurisé une clientèle qui comprend Goldbelly, Netlify, Kumu et une société Fortune 50 non divulguée.