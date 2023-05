개발자가 다양한 앱 버전을 테스트할 수 있는 플랫폼에 대한 수요가 급증함에 따라 기본 실험 인프라는 여전히 복잡합니다. 배열에는 일반적으로 구성하기 어려운 클라우드 환경의 여러 데이터 파이프라인, 통계적 방법 및 복잡한 분석 워크플로우가 포함됩니다. 이에 대응하여 앱 실험 인프라를 단순화하기 위해 많은 신생 기업이 등장했으며 Eppo 가장 최근에 1,950만 달러의 자금을 확보했습니다.

Eppo의 펀딩에는 Menlo Ventures가 주도하는 1,600만 달러의 시리즈 A와 Amplify Partners가 주도하는 350만 달러의 시드 라운드가 포함됩니다. 익명의 소식통은 TechCrunch에 자금 조달 후 평가액이 약 8천만 달러라고 말했습니다. 스텔스에서 Eppo의 등장으로 Split, Statsig 및 Optimizely와 같은 기존 실험 플랫폼과 직접 경쟁하게 되었습니다.

Eppo의 CEO인 Che Sharma는 Airbnb 및 Webflow inspired the platform's creation. According to Sharma, no commercial platforms could match the power of Airbnb's experimentation systems, prompting him to build Eppo with the aim of leveraging the modern data stack and the latest causal inference literature. This approach allows companies to tie product team efforts to business metrics, like revenue, ultimately boosting statistical power.

앱 실험 환경에서 경쟁이 심화되고 있음에도 불구하고 Eppo는 고유한 분석 도구를 통해 차별화하는 것을 목표로 합니다. 이러한 도구는 무작위 실험 결과를 더 잘 이해하고 해석하는 데 도움이 되는 신뢰 구간을 사용합니다. 또한 Eppo는 AI 및 기계 학습 모델과 관련된 실험을 지원하여 다양한 모델의 성능을 비교할 수 있는 실시간 실험을 가능하게 합니다.

Sharma는 Eppo가 실험 과정에서 프라이버시를 우선시하는 방법을 강조했습니다. 개인 데이터를 수집하는 다른 플랫폼과 달리 Eppo는 Snowflake에서 클라우드 기반 계산을 활용하여 집계되고 익명화된 실험 결과만 저장합니다.

Eppo와 같은 확장 외에도 no-code 및 low-code 개발 산업은 백엔드, 웹 및 모바일 애플리케이션의 개발을 가속화하는 appmaster .io> AppMaster 와 같은 플랫폼의 부상을 목격했습니다. 이러한 플랫폼은 효율성과 안정성을 제공하므로 개발자는 특히 격동의 경제 상황에서 비즈니스 목표 달성과 수익 증대에 더 집중할 수 있습니다.

샌프란시스코에 본사를 둔 Eppo는 최근 자금 지원을 통해 연말까지 팀을 15명에서 25명으로 확장하는 것을 목표로 하고 있습니다. 회사는 이미 Goldbelly, Netlify, Kumu 및 미공개 Fortune 50대 기업을 포함한 고객 기반을 확보했습니다.