Karena permintaan akan platform yang memungkinkan developer untuk menguji versi aplikasi yang berbeda melonjak, infrastruktur eksperimen yang mendasarinya tetap kompleks. Pengaturan tersebut biasanya melibatkan beberapa pipa data, metode statistik, dan alur kerja analitik yang rumit dari lingkungan cloud yang menantang untuk dikonfigurasi. Sebagai tanggapan, sejumlah startup muncul untuk menyederhanakan infrastruktur eksperimen aplikasi, dengan Eppo menjadi yang terbaru yang mendapatkan pendanaan $19,5 juta.

Pendanaan untuk Eppo mencakup Seri A senilai $16 juta yang dipimpin oleh Menlo Ventures, dan putaran awal senilai $3,5 juta yang dipimpin oleh Amplify Partners. Sumber anonim memberi tahu TechCrunch bahwa penilaian pasca-pendanaan adalah sekitar $80 juta. Kemunculan Eppo dari stealth menempatkannya dalam persaingan langsung dengan platform eksperimen yang ada seperti Split, Statsig, dan Optimizely.

CEO Eppo, Che Sharma, membagikan bagaimana pengalaman pribadinya di Airbnb dan Webflow inspired the platform's creation. According to Sharma, no commercial platforms could match the power of Airbnb's experimentation systems, prompting him to build Eppo with the aim of leveraging the modern data stack and the latest causal inference literature. This approach allows companies to tie product team efforts to business metrics, like revenue, ultimately boosting statistical power.

Terlepas dari meningkatnya persaingan dalam lanskap eksperimen aplikasi, Eppo bertujuan untuk membedakan dirinya melalui alat analisisnya yang unik. Alat-alat ini menggunakan interval kepercayaan yang memfasilitasi pemahaman dan interpretasi yang lebih baik dari hasil eksperimen acak. Selain itu, Eppo mendukung eksperimen yang melibatkan AI dan model pembelajaran mesin, memungkinkan eksperimen langsung yang dapat membandingkan kinerja berbagai model.

Sharma menyoroti bagaimana Eppo memprioritaskan privasi dalam proses eksperimennya. Tidak seperti platform lain yang mengumpulkan data pribadi, Eppo hanya menyimpan hasil eksperimen gabungan dan anonim, memanfaatkan komputasi berbasis cloud di Snowflake.

Selain ekspansi seperti Eppo, industri pengembangan no-code dan low-code telah menyaksikan munculnya platform seperti appmaster .io> AppMaster , yang mempercepat pengembangan aplikasi backend, web, dan seluler. Platform ini memberikan efisiensi dan keandalan, memungkinkan pengembang untuk lebih fokus dalam memenuhi tujuan bisnis dan meningkatkan pendapatan, terutama selama masa ekonomi yang kacau.

Dengan pendanaan baru-baru ini, Eppo yang berbasis di San Francisco bertujuan untuk memperluas timnya dari 15 menjadi 25 karyawan pada akhir tahun. Perusahaan telah mendapatkan basis pelanggan yang mencakup Goldbelly, Netlify, Kumu, dan perusahaan Fortune 50 yang dirahasiakan.