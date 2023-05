Da die Nachfrage nach Plattformen, die es Entwicklern ermöglichen, verschiedene App-Versionen zu testen, steigt, bleibt die zugrunde liegende Experimentierinfrastruktur komplex. Die Vereinbarung umfasst typischerweise mehrere Datenpipelines, statistische Methoden und komplexe analytische Arbeitsabläufe aus schwierig zu konfigurierenden Cloud-Umgebungen. Als Reaktion darauf sind eine Reihe von Startups entstanden, die die Infrastruktur für App-Experimente vereinfachen möchten. Eppo ist das jüngste Unternehmen, das sich eine Finanzierung in Höhe von 19,5 Millionen US-Dollar gesichert hat.

Die Finanzierung für Eppo umfasst eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 16 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Menlo Ventures und eine Startfinanzierungsrunde in Höhe von 3,5 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Amplify Partners. Eine anonyme Quelle teilte TechCrunch mit, dass die Bewertung nach der Finanzierung etwa 80 Millionen US-Dollar beträgt. Der Aufstieg von Eppo aus dem Stealth-Modus stellt Eppo in direkte Konkurrenz zu bestehenden Experimentierplattformen wie Split, Statsig und Optimizely.

Che Sharma, CEO von Eppo, erzählte, wie seine persönlichen Erfahrungen bei Airbnb und Webflow inspired the platform's creation. According to Sharma, no commercial platforms could match the power of Airbnb's experimentation systems, prompting him to build Eppo with the aim of leveraging the modern data stack and the latest causal inference literature. This approach allows companies to tie product team efforts to business metrics, like revenue, ultimately boosting statistical power.

Trotz des wachsenden Wettbewerbs in der App-Experimentierlandschaft möchte sich Eppo durch seine einzigartigen Analysetools differenzieren. Diese Tools verwenden Konfidenzintervalle, die ein besseres Verständnis und eine bessere Interpretation der Ergebnisse randomisierter Experimente ermöglichen. Darüber hinaus unterstützt Eppo Experimente mit KI- und maschinellen Lernmodellen und ermöglicht so Live-Experimente, mit denen die Leistung verschiedener Modelle verglichen werden kann.

Sharma betonte, wie Eppo in seinem Experimentierprozess dem Datenschutz Priorität einräumt. Im Gegensatz zu anderen Plattformen, die personenbezogene Daten sammeln, speichert Eppo nur aggregierte, anonymisierte Experimentergebnisse und nutzt cloudbasierte Berechnungen auf Snowflake.

Zusätzlich zu Erweiterungen wie Eppo erlebte die no-code und low-code Entwicklungsbranche den Aufstieg von Plattformen wie appmaster .io> AppMaster , die die Entwicklung von Backend-, Web- und Mobilanwendungen beschleunigen. Diese Plattformen bieten Effizienz und Zuverlässigkeit und ermöglichen es Entwicklern, sich insbesondere in wirtschaftlich turbulenten Zeiten stärker auf das Erreichen von Geschäftszielen und die Steigerung des Umsatzes zu konzentrieren.

Mit der jüngsten Finanzierung will das in San Francisco ansässige Unternehmen Eppo sein Team bis Ende des Jahres von 15 auf 25 Mitarbeiter erweitern. Das Unternehmen hat sich bereits einen Kundenstamm gesichert, zu dem Goldbelly, Netlify, Kumu und ein nicht genanntes Fortune-50-Unternehmen gehören.